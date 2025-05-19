Роскомнадзор объяснил, какие фильмы не попадут под запрет о пропаганде чайлдфри

Зарубежные фильмы и сериалы, такие как «Карточный домик», «Секс в большом городе», «Игра престолов» и «Гарри Поттер», не попадут под запрет из-за пропаганды движения чайлдфри. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.
«Выводы о наличии пропаганды чайлдфри в названных в СМИ фильмах безосновательны… Упомянутые фильмы не соответствуют этим критериям. Роскомнадзор не планирует их удаление или блокировку», — передает ТАСС сообщение ведомства.
Критерии, по которым определяется наличие запрещенной информации, четко прописаны. Указанные иностранные проекты им не соответствуют, подчеркнули в Роскомнадзоре.
С 1 сентября 2025 года в России начнет действовать приказ Минкультуры, предусматривающий запрет на выдачу прокатных удостоверений фильмам, в которых присутствует пропаганда идеологии чайлдфри, подразумевающей сознательный отказ от рождения детей. Эта мера стала продолжением закона, принятого в декабре 2024 года, согласно которому за распространение подобных взглядов в СМИ, интернете, кинематографе и рекламе предусмотрена административная ответственность.
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