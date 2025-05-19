Роскомнадзор объяснил, какие фильмы не попадут под запрет о пропаганде чайлдфри

Роскомнадзор не будет блокировать «Гарри Поттера» и «Игру престолов»
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Роскомнадзор не планирует блокировать «Гарри Поттера»
Роскомнадзор не планирует блокировать «Гарри Поттера» Фото:

Зарубежные фильмы и сериалы, такие как «Карточный домик», «Секс в большом городе», «Игра престолов» и «Гарри Поттер», не попадут под запрет из-за пропаганды движения чайлдфри. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

«Выводы о наличии пропаганды чайлдфри в названных в СМИ фильмах безосновательны… Упомянутые фильмы не соответствуют этим критериям. Роскомнадзор не планирует их удаление или блокировку», — передает ТАСС сообщение ведомства.

Критерии, по которым определяется наличие запрещенной информации, четко прописаны. Указанные иностранные проекты им не соответствуют, подчеркнули в Роскомнадзоре.

С 1 сентября 2025 года в России начнет действовать приказ Минкультуры, предусматривающий запрет на выдачу прокатных удостоверений фильмам, в которых присутствует пропаганда идеологии чайлдфри, подразумевающей сознательный отказ от рождения детей. Эта мера стала продолжением закона, принятого в декабре 2024 года, согласно которому за распространение подобных взглядов в СМИ, интернете, кинематографе и рекламе предусмотрена административная ответственность.

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Зарубежные фильмы и сериалы, такие как «Карточный домик», «Секс в большом городе», «Игра престолов» и «Гарри Поттер», не попадут под запрет из-за пропаганды движения чайлдфри. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора. «Выводы о наличии пропаганды чайлдфри в названных в СМИ фильмах безосновательны… Упомянутые фильмы не соответствуют этим критериям. Роскомнадзор не планирует их удаление или блокировку», — передает ТАСС сообщение ведомства. Критерии, по которым определяется наличие запрещенной информации, четко прописаны. Указанные иностранные проекты им не соответствуют, подчеркнули в Роскомнадзоре. С 1 сентября 2025 года в России начнет действовать приказ Минкультуры, предусматривающий запрет на выдачу прокатных удостоверений фильмам, в которых присутствует пропаганда идеологии чайлдфри, подразумевающей сознательный отказ от рождения детей. Эта мера стала продолжением закона, принятого в декабре 2024 года, согласно которому за распространение подобных взглядов в СМИ, интернете, кинематографе и рекламе предусмотрена административная ответственность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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