Обладатели «Золотой маски» ставят в Пермском театре кукол «Маленькие трагедии»

«Маленькие трагедии» Пушкина ставит Пермский театр кукол
© Служба новостей «URA.RU»
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Театр кукол готовит новый спектакль
Театр кукол готовит новый спектакль Фото:

В Пермском театре кукол готовится премьера. Режиссер Александр Янушкевич и художник Татьяна Нерсисян ставят спектакль «Маленькие трагедии» (12+) по произведению Александра Пушкина.

«Действие одноактных пьес „Каменный гость“, „Скупой рыцарь“, „Моцарт и Сальери“ будут разворачиваться на фоне „Пира во время чумы“. В спектакле артисты в живом плане будут существовать наравне с планшетными куклами. Одним из центральных образов постановки станет фигура Чумы, демонической сущности, которая уничтожает героев не только физически, но и морально. Она нашептывает Скупому рыцарю мысли о патологическом накопительстве, сподвигает Сальери отравить Моцарта, а Дона Гуана заставляет глумиться над статуей Командора», — говорится на сайте театра.

Александр Янушкевич и Татьяна Нерсисян уже не раз прославляли Пермский театр кукол. Так, их спектакль «Толстая тетрадь» получил в 2016 году две премии «Золотая маска». Первые показы «Маленьких трагедий» состоятся 5 и 6 июня.

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В Пермском театре кукол готовится премьера. Режиссер Александр Янушкевич и художник Татьяна Нерсисян ставят спектакль «Маленькие трагедии» (12+) по произведению Александра Пушкина. «Действие одноактных пьес „Каменный гость“, „Скупой рыцарь“, „Моцарт и Сальери“ будут разворачиваться на фоне „Пира во время чумы“. В спектакле артисты в живом плане будут существовать наравне с планшетными куклами. Одним из центральных образов постановки станет фигура Чумы, демонической сущности, которая уничтожает героев не только физически, но и морально. Она нашептывает Скупому рыцарю мысли о патологическом накопительстве, сподвигает Сальери отравить Моцарта, а Дона Гуана заставляет глумиться над статуей Командора», — говорится на сайте театра. Александр Янушкевич и Татьяна Нерсисян уже не раз прославляли Пермский театр кукол. Так, их спектакль «Толстая тетрадь» получил в 2016 году две премии «Золотая маска». Первые показы «Маленьких трагедий» состоятся 5 и 6 июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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