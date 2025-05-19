Обладатели «Золотой маски» ставят в Пермском театре кукол «Маленькие трагедии»

В Пермском театре кукол готовится премьера. Режиссер Александр Янушкевич и художник Татьяна Нерсисян ставят спектакль «Маленькие трагедии» (12+) по произведению Александра Пушкина.
«Действие одноактных пьес „Каменный гость“, „Скупой рыцарь“, „Моцарт и Сальери“ будут разворачиваться на фоне „Пира во время чумы“. В спектакле артисты в живом плане будут существовать наравне с планшетными куклами. Одним из центральных образов постановки станет фигура Чумы, демонической сущности, которая уничтожает героев не только физически, но и морально. Она нашептывает Скупому рыцарю мысли о патологическом накопительстве, сподвигает Сальери отравить Моцарта, а Дона Гуана заставляет глумиться над статуей Командора», — говорится на сайте театра.
Александр Янушкевич и Татьяна Нерсисян уже не раз прославляли Пермский театр кукол. Так, их спектакль «Толстая тетрадь» получил в 2016 году две премии «Золотая маска». Первые показы «Маленьких трагедий» состоятся 5 и 6 июня.
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