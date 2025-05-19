Reuters: ЕС хочет снизить ценовой потолок для российской нефти

Евросоюз предложит странам «Большой семерки» (G7) снизить ценовой потолок на российскую нефть с нынешних 60 долларов до более низкого уровня в рамках нового, 18-го пакета санкций против России. Об этом сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.
«На этой неделе ЕС предложит министрам финансов стран G7 снизить нынешнее ограничение цены на российскую морскую нефть в размере 60 долларов за баррель в рамках нового пакета санкций против Москвы», — передает Reuters слова Валдиса Домбровскиса. По данным источников агентства, обсуждается снижение до 50 долларов за баррель, однако официально эта цифра пока не подтверждена. «Это то, на что мы обратили внимание со стороны Еврокомиссии в контексте 18-го пакета санкций. Я ожидаю, что другие партнеры по G7 также проявят интерес в этом вопросе и проведут обсуждение», — уточнил еврокомиссар.
Решение о введении потолка цен было принято странами G7 в декабре 2022 года. Тогда был установлен запрет на торговлю российской нефтью, если ее стоимость превышает $60 за баррель, а также ограничения на предоставление судоходных, страховых и перестраховочных услуг для перевозки российской нефти по всему миру. В заседаниях министров финансов стран G7 участвуют США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония, а также представители Европейской комиссии и председатель министров финансов еврозоны.
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