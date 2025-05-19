Ушаков: Путин и Трамп обсудили личную встречу

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Путин и Трамп согласились в том, что их личная встреча должна быть всесторонне проработана
Путин и Трамп согласились в том, что их личная встреча должна быть всесторонне проработана Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп обсудили личную встречу и согласились в том, что необходимо создать предпосылки для ее проведения. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Важно, что президенты договорились продолжить диалог по всем вопросам, в том числе по украинской теме. Имеют в виду возможность организовать в будущем личную встречу», — заявил Юрий Ушаков в ходе пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил необходимость создания предпосылок для такой встречи — оба президента согласны в том, что встреча должна быть хорошо и всесторонне проработана. 

Ушаков добавил, что нужно проработать содержательное направление встречи, в том числе — выход на договоренности, которые могли бы стать ее итогом на высшем уровне. Однако пока лидеры не условились о времени и месте проведения встречи. Также президенты условились созваниваться в дальнейшем по мере необходимости. 

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 19 мая. Он длился почти три часа. Глава России охарактеризовал его как успешный.

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Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп обсудили личную встречу и согласились в том, что необходимо создать предпосылки для ее проведения. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков. «Важно, что президенты договорились продолжить диалог по всем вопросам, в том числе по украинской теме. Имеют в виду возможность организовать в будущем личную встречу», — заявил Юрий Ушаков в ходе пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил необходимость создания предпосылок для такой встречи — оба президента согласны в том, что встреча должна быть хорошо и всесторонне проработана.  Ушаков добавил, что нужно проработать содержательное направление встречи, в том числе — выход на договоренности, которые могли бы стать ее итогом на высшем уровне. Однако пока лидеры не условились о времени и месте проведения встречи. Также президенты условились созваниваться в дальнейшем по мере необходимости.  Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 19 мая. Он длился почти три часа. Глава России охарактеризовал его как успешный.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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