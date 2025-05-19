Песков: изменение Конституции России на данный момент не рассматривается

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Песков уточнил слухи о планах по изменению Конституции
Песков уточнил слухи о планах по изменению Конституции Фото:

Вопрос об изменении Конституции России в настоящее время не рассматривается. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я не знаю. Эта тема не была на повестке дня. Наверное, надо уточнить у [вице-спикера Госдумы Петра] Толстого, что он имел в виду», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналиста ТАСС о возможности внесения изменений в Конституцию.

Ранее вице-спикер Государственной думы Петр Толстой высказал мнение, что в будущем в основной закон страны могут быть внесены существенные поправки. Он не уточнил, какие именно изменения могут обсуждаться, однако отметил, что вопросы совершенствования Конституции периодически поднимаются на экспертном уровне. В Кремле же официальных инициатив по этой теме на данный момент нет.

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Вопрос об изменении Конституции России в настоящее время не рассматривается. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Я не знаю. Эта тема не была на повестке дня. Наверное, надо уточнить у [вице-спикера Госдумы Петра] Толстого, что он имел в виду», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналиста ТАСС о возможности внесения изменений в Конституцию. Ранее вице-спикер Государственной думы Петр Толстой высказал мнение, что в будущем в основной закон страны могут быть внесены существенные поправки. Он не уточнил, какие именно изменения могут обсуждаться, однако отметил, что вопросы совершенствования Конституции периодически поднимаются на экспертном уровне. В Кремле же официальных инициатив по этой теме на данный момент нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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