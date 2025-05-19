Песков: изменение Конституции России на данный момент не рассматривается

Вопрос об изменении Конституции России в настоящее время не рассматривается. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Я не знаю. Эта тема не была на повестке дня. Наверное, надо уточнить у [вице-спикера Госдумы Петра] Толстого, что он имел в виду», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналиста ТАСС о возможности внесения изменений в Конституцию.
Ранее вице-спикер Государственной думы Петр Толстой высказал мнение, что в будущем в основной закон страны могут быть внесены существенные поправки. Он не уточнил, какие именно изменения могут обсуждаться, однако отметил, что вопросы совершенствования Конституции периодически поднимаются на экспертном уровне. В Кремле же официальных инициатив по этой теме на данный момент нет.
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