Ранний ледоход на Оби позволит избежать форс-мажора при Северном завозе в ЯНАО

На следующей неделе ожидается старт завоза топлива в отдаленные территории ЯНАО. Северный завоз начнется сразу после ледохода на Оби в Салехарде и то, что в этом году он придет раньше — «только сыграет на руку». Об этом сообщил генеральный директор АО «Ямалгосснаб» Владимир Жадовский.
«Опираясь на свои данные, надеемся, что во вторник в ночь на среду с ледоходом в Салехарде, вероятно, придет большая работа... В 2024 году навигация столкнулась с разными проблемами из-за задержки с выходом из Оби. Если ледоход будет раньше, то это только плюс для полноценной работы», — рассказал Жадовский «Север-Прессу».
Он также добавил, что с учетом предыдущего опыта в трехкратном размере закуплено оборудование для выкачки топлива, а специалисты внимательно следят за водной ситуацией для слаженной работы, особенно в таких населенных пунктах, как Антипаюта. Первыми получателями традиционно станут поселения Шурышкарского района, где критические запасы топлива зафиксированы в селах Овгорт, Питляр и Лопхари. В Сеяху и Гыду поставки ожидаются ближе к концу июля — первой декаде августа.
Навигация продлится до середины октября. За это время планируется поставить около 90 тысяч тонн топлива, основную часть из которых составят нефтепродукты. На данный момент уже отгружено свыше 10 тысяч тонн дизельного топлива и три тысячи тонн угля. Летнее топливо для предприятий ЖКХ больше поставляться не будет из-за экономической нецелесообразности хранения, арктическое топливо продолжит поступать с Сургутского завода, часть масел уже была завезена ранее зимниками, а дрова традиционно доставляются в ряд северных деревень. В новом сезоне топливные грузы будут перевозиться переоснащенным флотом с усиленным штатом сотрудников.
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