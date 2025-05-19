Власти Перми решили проблему душных автобусов

В Перми на некоторых автобусных маршрутах внедрили систему онлайн-контроля работы кондиционеров. Сейчас специальные датчики установлены на временных маршрутах №42 и №43, а также на постоянном маршруте №71, сообщили в городском департаменте транспорта.
«Кондиционеры в общественном транспорте должны включаться при температуре выше +20 градусов. Система контроля работы кондиционера представляет из себя температурный датчик, который установлен около воздуховода кондиционера. Информация с него передается напрямую в МКУ „Гортранс“», — передает издание «Текст».
Отмечается, что по мере перехода транспортных компаний на новые долгосрочные соглашения, такими системами будут оснащаться и другие автобусные маршруты. Внедрение онлайн-контроля позволит повысить комфорт пассажиров в летний период.
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