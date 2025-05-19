19 мая 2025

Власти Перми решили проблему душных автобусов

В Перми начали следить за работой кондиционеров в автобусах
© Служба новостей «URA.RU»
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В Перми за работой кондиционеров в автобусах начали следить онлайн
В Перми за работой кондиционеров в автобусах начали следить онлайн Фото:

В Перми на некоторых автобусных маршрутах внедрили систему онлайн-контроля работы кондиционеров. Сейчас специальные датчики установлены на временных маршрутах №42 и №43, а также на постоянном маршруте №71, сообщили в городском департаменте транспорта.

«Кондиционеры в общественном транспорте должны включаться при температуре выше +20 градусов. Система контроля работы кондиционера представляет из себя температурный датчик, который установлен около воздуховода кондиционера. Информация с него передается напрямую в МКУ „Гортранс“», — передает издание «Текст».

Отмечается, что по мере перехода транспортных компаний на новые долгосрочные соглашения, такими системами будут оснащаться и другие автобусные маршруты. Внедрение онлайн-контроля позволит повысить комфорт пассажиров в летний период.

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В Перми на некоторых автобусных маршрутах внедрили систему онлайн-контроля работы кондиционеров. Сейчас специальные датчики установлены на временных маршрутах №42 и №43, а также на постоянном маршруте №71, сообщили в городском департаменте транспорта. «Кондиционеры в общественном транспорте должны включаться при температуре выше +20 градусов. Система контроля работы кондиционера представляет из себя температурный датчик, который установлен около воздуховода кондиционера. Информация с него передается напрямую в МКУ „Гортранс“», — передает издание «Текст». Отмечается, что по мере перехода транспортных компаний на новые долгосрочные соглашения, такими системами будут оснащаться и другие автобусные маршруты. Внедрение онлайн-контроля позволит повысить комфорт пассажиров в летний период.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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