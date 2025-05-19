19 мая 2025

Гинцбург заявил о беспокойстве из-за нового всплеска коронавируса в Азии

© Служба новостей «URA.RU»
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Центр Гамалеи проверит эффективность «Спутника» против новых штаммов
Центр Гамалеи проверит эффективность «Спутника» против новых штаммов Фото:

В странах Азии зафиксирован новый всплеск заболеваемости коронавирусом. На данный момент неизвестно, насколько эффективна российская вакцина «Спутник V» против новых вариантов вируса, так как препарат не обновлялся с 2023 года. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Как вакцина будет действовать против тех штаммов, которые распространяются сейчас в Азии, я не знаю. Уже два года мы не проводим оценку вируснейтрализации „Спутник V“ к новым разновидностям коронавируса. Антигенного обновления не происходит», — отметил Александр Гинцбург в интервью изданию «Известия».

Он также уточнил, что решение о возможном изменении формулы вакцины будет принято по итогам новых исследований. В ближайшее время специалисты оценят, насколько хорошо существующие антитела «Спутника V» работают против наиболее распространенных на территории России подвидов коронавируса. В случае необходимости будет начата работа по повышению эффективности препарата против новых штаммов.

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В странах Азии зафиксирован новый всплеск заболеваемости коронавирусом. На данный момент неизвестно, насколько эффективна российская вакцина «Спутник V» против новых вариантов вируса, так как препарат не обновлялся с 2023 года. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. «Как вакцина будет действовать против тех штаммов, которые распространяются сейчас в Азии, я не знаю. Уже два года мы не проводим оценку вируснейтрализации „Спутник V“ к новым разновидностям коронавируса. Антигенного обновления не происходит», — отметил Александр Гинцбург в интервью изданию «Известия». Он также уточнил, что решение о возможном изменении формулы вакцины будет принято по итогам новых исследований. В ближайшее время специалисты оценят, насколько хорошо существующие антитела «Спутника V» работают против наиболее распространенных на территории России подвидов коронавируса. В случае необходимости будет начата работа по повышению эффективности препарата против новых штаммов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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