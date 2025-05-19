19 мая 2025

В Челябинске при пожаре в частном доме погиб молодой парень

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарные обнаружили тело 21-летнего молодого человека
Пожарные обнаружили тело 21-летнего молодого человека Фото:

В Челябинске рано утром при пожаре в частном доме погиб молодой парень. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. 

"Пожар начался ранним утром в частном доме на улице 32-й годовщины Октября. Тело 21-летнего парня спасатели обнаружили уже без признаков жизни", — сообщает пресс-служба ведомства. 

Отмечается, что огонь удалось локализовать на площади 15 метров. Двое жильцов (мужчина и женщина) успели самостоятельно эвакуироваться. Мужчина 1966 года рождения был госпитализирован — он получил ожоги. Специалистам отделения дознания выясняют причины возгорания. Точные обстоятельства трагедии станут известны после завершения проверки.

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В Челябинске рано утром при пожаре в частном доме погиб молодой парень. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.  "Пожар начался ранним утром в частном доме на улице 32-й годовщины Октября. Тело 21-летнего парня спасатели обнаружили уже без признаков жизни", — сообщает пресс-служба ведомства.  Отмечается, что огонь удалось локализовать на площади 15 метров. Двое жильцов (мужчина и женщина) успели самостоятельно эвакуироваться. Мужчина 1966 года рождения был госпитализирован — он получил ожоги. Специалистам отделения дознания выясняют причины возгорания. Точные обстоятельства трагедии станут известны после завершения проверки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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