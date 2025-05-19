В Челябинске при пожаре в частном доме погиб молодой парень

В Челябинске рано утром при пожаре в частном доме погиб молодой парень. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
"Пожар начался ранним утром в частном доме на улице 32-й годовщины Октября. Тело 21-летнего парня спасатели обнаружили уже без признаков жизни", — сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что огонь удалось локализовать на площади 15 метров. Двое жильцов (мужчина и женщина) успели самостоятельно эвакуироваться. Мужчина 1966 года рождения был госпитализирован — он получил ожоги. Специалистам отделения дознания выясняют причины возгорания. Точные обстоятельства трагедии станут известны после завершения проверки.
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