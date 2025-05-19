19 мая 2025

Зарплаты свердловчан выросли, но все равно отстают от показателей по стране

Зарплаты в Свердловской области выросли на 25,7% за год
© Служба новостей «URA.RU»
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Рост реальных доходов населения вырос на 11,4%
Рост реальных доходов населения вырос на 11,4% Фото:

За 2024 год заработная плата в Свердловской области выросла на 25,7%, однако отставание от среднероссийского уровня оплаты труда составляет 9,5 тысяч рублей. Об этом заявил первый замгубернатора Алексей Шмыков, представляющий в заксобрании отчет о работе главы региона за 2024 год.

«На потребительском спросе благоприятно сказался рост реальных доходов населения на 11,4%, в том числе благодаря реализации целого ряда социальных программ. Средняя заработная оплата выросла на 25,7%, опередив среднероссийские значения… Несмотря на опережающую динамику, остается актуальной задача по сокращению отставания от среднероссийского уровня оплаты труда. Коллеги, мы отстаем на 1 января на 9500 рублей», — заявил Шмыков. URA.RU в режиме онлайн следит за отчетом о работе губернатора и правительства.

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За 2024 год заработная плата в Свердловской области выросла на 25,7%, однако отставание от среднероссийского уровня оплаты труда составляет 9,5 тысяч рублей. Об этом заявил первый замгубернатора Алексей Шмыков, представляющий в заксобрании отчет о работе главы региона за 2024 год. «На потребительском спросе благоприятно сказался рост реальных доходов населения на 11,4%, в том числе благодаря реализации целого ряда социальных программ. Средняя заработная оплата выросла на 25,7%, опередив среднероссийские значения… Несмотря на опережающую динамику, остается актуальной задача по сокращению отставания от среднероссийского уровня оплаты труда. Коллеги, мы отстаем на 1 января на 9500 рублей», — заявил Шмыков. URA.RU в режиме онлайн следит за отчетом о работе губернатора и правительства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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