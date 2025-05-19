19 мая 2025

В челябинском поселке Новосинеглазово отключат горячую воду для ремонта труб

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ремонтные работы продлятся около 20 дней
Ремонтные работы продлятся около 20 дней Фото:

В поселке Новосинеглазово (Челябинск) будет отключено горячее водоснабжение для ремонта трубы. Работы синхронизируют с ремонтом дороги, сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска.

"В связи с заменой магистрального трубопровода с 21 мая по 11 июня будет отключена горячая вода в 28 жилых домах и пяти соцобъектах. Прокладка нового трубопровода синхронизирована с дорожными работами", — уточнили в пресс-службе горадминистрации.

Подача горячей воды будет временно приостановлена по следующим адресам:

– улица 8 Марта, дома 2, 4, 6, 8, 12, 12А, 14, 14А, 14Б, 16;

– улица Кирова, дома 1/2, 3, 8;

– улица Комсомольская, дом 2;

– улица Лермонтова, дома 19, 22, 24, 26, 28;

– улица Морозова, дом 23;

– улица Октябрьская, дома 17, 23, 25, 27;

– улица Челябинская, дома 9, 11, 13, 13А, 15, 15А, 17;

– улица Чехова, дома 4 и 4А.

Прокладка новой трубы проводится одновременно с дорожными работами в поселке. Это позволит снизить риск возникновения аварийных ситуаций в предстоящем отопительном сезоне.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В поселке Новосинеглазово (Челябинск) будет отключено горячее водоснабжение для ремонта трубы. Работы синхронизируют с ремонтом дороги, сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска. "В связи с заменой магистрального трубопровода с 21 мая по 11 июня будет отключена горячая вода в 28 жилых домах и пяти соцобъектах. Прокладка нового трубопровода синхронизирована с дорожными работами", — уточнили в пресс-службе горадминистрации. Подача горячей воды будет временно приостановлена по следующим адресам: – улица 8 Марта, дома 2, 4, 6, 8, 12, 12А, 14, 14А, 14Б, 16; – улица Кирова, дома 1/2, 3, 8; – улица Комсомольская, дом 2; – улица Лермонтова, дома 19, 22, 24, 26, 28; – улица Морозова, дом 23; – улица Октябрьская, дома 17, 23, 25, 27; – улица Челябинская, дома 9, 11, 13, 13А, 15, 15А, 17; – улица Чехова, дома 4 и 4А. Прокладка новой трубы проводится одновременно с дорожными работами в поселке. Это позволит снизить риск возникновения аварийных ситуаций в предстоящем отопительном сезоне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...