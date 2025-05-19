В челябинском поселке Новосинеглазово отключат горячую воду для ремонта труб

В поселке Новосинеглазово (Челябинск) будет отключено горячее водоснабжение для ремонта трубы. Работы синхронизируют с ремонтом дороги, сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска.
"В связи с заменой магистрального трубопровода с 21 мая по 11 июня будет отключена горячая вода в 28 жилых домах и пяти соцобъектах. Прокладка нового трубопровода синхронизирована с дорожными работами", — уточнили в пресс-службе горадминистрации.
Подача горячей воды будет временно приостановлена по следующим адресам:
– улица 8 Марта, дома 2, 4, 6, 8, 12, 12А, 14, 14А, 14Б, 16;
– улица Кирова, дома 1/2, 3, 8;
– улица Комсомольская, дом 2;
– улица Лермонтова, дома 19, 22, 24, 26, 28;
– улица Морозова, дом 23;
– улица Октябрьская, дома 17, 23, 25, 27;
– улица Челябинская, дома 9, 11, 13, 13А, 15, 15А, 17;
– улица Чехова, дома 4 и 4А.
Прокладка новой трубы проводится одновременно с дорожными работами в поселке. Это позволит снизить риск возникновения аварийных ситуаций в предстоящем отопительном сезоне.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!