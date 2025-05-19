19 мая 2025

В аэропорту Тюмени открыли новые комнаты для мам с детьми

В тюменском аэропорту Рощино начали работу новые пеленальные комнаты.
© Служба новостей «URA.RU»
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Часть комнат для пеленания будет работать временно
Часть комнат для пеленания будет работать временно Фото:

В Тюменском аэропорту Рощино начали работу пеленальные комнаты для пассажиров с детьми. Об этом сообщает официальный telegram-канал аэропорта.

«Одна из новых пеленальных комнат оборудована в зоне ожидания вылета и будет функционировать временно — на период реконструкции аэровокзала. Кроме того, в женском туалете на втором этаже нового терминала установлен пеленальный столик», — говорится в сообщении.

Отмечается, что доступна также комната матери и ребенка. Она работает на втором этаже аэровокзала.

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В Тюменском аэропорту Рощино начали работу пеленальные комнаты для пассажиров с детьми. Об этом сообщает официальный telegram-канал аэропорта. «Одна из новых пеленальных комнат оборудована в зоне ожидания вылета и будет функционировать временно — на период реконструкции аэровокзала. Кроме того, в женском туалете на втором этаже нового терминала установлен пеленальный столик», — говорится в сообщении. Отмечается, что доступна также комната матери и ребенка. Она работает на втором этаже аэровокзала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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