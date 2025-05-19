В аэропорту Тюмени открыли новые комнаты для мам с детьми

В Тюменском аэропорту Рощино начали работу пеленальные комнаты для пассажиров с детьми. Об этом сообщает официальный telegram-канал аэропорта.
«Одна из новых пеленальных комнат оборудована в зоне ожидания вылета и будет функционировать временно — на период реконструкции аэровокзала. Кроме того, в женском туалете на втором этаже нового терминала установлен пеленальный столик», — говорится в сообщении.
Отмечается, что доступна также комната матери и ребенка. Она работает на втором этаже аэровокзала.
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