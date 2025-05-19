Ямальский пенсионер не мог переехать на юг из-за равнодушия чиновников

В Лабытнанги (ЯНАО) пенсионер несколько месяцев не мог переехать в Ростовскую область, так как мэрия отказала ему в компенсации расходов, на которую он имел законное право. Ему пришлось отложить переезд на несколько месяцев и добиваться выплат через суд, который в итоге призвал мэрию к ответу.
«Исковые требования прокурора Лабытнанги действующего в интересах истца удовлетворить. Взыскать администрации Лабытнанги убытки причиненные собственнику жилого помещения его изъятием в размере 211 тысяч рублей», — сообщается в решении суда, опубликованном на официальном сайте.
Сама история началась еще весной 2024 года, когда пенсионер решил передать свой ставший непригодным для проживания дом в собственность администрации, для последующего сноса. Не прошло и трех месяцев, как ему перечислили рыночную стоимость жилья в размере 5 млн 148 тыс. рублей, и пенсионер стал не торопясь собирать вещи, в надежде что южные зимы будут теплее, чем на Ямале.
Собрав вещи и заключив договор с транспортной компанией в январе текущего года он уже был готов к переезду, но мэрия вдруг посчитала, что не обязана выплачивать 211 тысяч рублей, ушедших на оплату транспорта. По мнению властей, деньги выплачены сполна и вовремя, а так как пенсионер до 31 декабря к ним больше не обращался, то и остатки денежных средств, заложенных на эти цели, возвратились в бюджет округа. Ему было устно сообщено о невозможности возмещения данных убытков, в том числе по причинение закрытия календарного года.
Но житель Лабытнанги внимательно изучил жилищный кодекс и понимал, что право на возмещение у него есть. «Часть 7 статьи 32 Жилищного кодекса РФ гласит: при определении размера возмещения за жилое помещение в него включаются рыночная стоимость жилого помещения, рыночная стоимость общего имущества, а также все убытки, которые он несет в связи с изменением места проживания, временным пользованием иным жилым помещением, переездом, оформлением права собственности на другое жилое помещение, досрочным прекращением своих обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенную выгоду», — разъяснил администрации суд.
Суд признал за пенсионером право на компенсацию 31 марта. Решение суда вступило в законную силу 6 мая.
Корреспонденту агентства пояснили в прокуратуре, что данный случай не является единичным. Уже с начала текущего года только в Лабытнанги зарегистрировано два обращения. В надзорное ведомство также обращаются за консультацией граждане, не относящиеся к особым категориям. Им дают подробные консультации и с иском в суды такие жители обращаются самостоятельно. Статистики таких обращений не ведется, но обращения встречаются. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.
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