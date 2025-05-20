МЧС выпустило экстренное предупреждение для свердловчан

21 мая в Свердловской области ожидаются сильный дождь и порывы ветра до 18 м/с

20 мая 2025 в 13:45 Размер текста - 17 +

Скорость ветра достигнет 18 метров в секунду (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Региональное управление МЧС по Свердловской области предупредило о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются в регионе 21 мая. По данным ведомства, в отдельных районах прогнозируются сильные дожди и усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду. Сообщение об этом опубликовано в официальном telegram-канале МЧС. Спасатели настоятельно рекомендуют жителям проявлять осторожность. В частности, рекомендуется воздержаться от поездок на природу и не проводить пикники, походы и другие мероприятия на открытом воздухе. Владельцам частных домов советуют проверить состояние ливневой канализации и обеспечить беспрепятственный отток дождевой воды. Автомобилистам рекомендуется избегать участков дорог, которые могут быть подтоплены. В случае ухудшения погодных условий водителям следует плавно перестроиться на обочину, включить аварийную сигнализацию и оставаться в автомобиле до улучшения видимости. При резком подъеме воды необходимо немедленно покинуть транспортное средство и перейти на возвышенное место. Пешеходам советуют не находиться рядом со зданиями, так как существует риск падения различных предметов и неустойчивых конструкций. Также не рекомендуется парковать автомобили возле деревьев и рекламных щитов. МЧС напоминает о важности строгого соблюдения правил пожарной безопасности: в условиях сильного ветра риск возникновения возгораний значительно возрастает. В случае чрезвычайной ситуации следует обращаться по телефону 112. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Региональное управление МЧС по Свердловской области предупредило о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются в регионе 21 мая. По данным ведомства, в отдельных районах прогнозируются сильные дожди и усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду. Сообщение об этом опубликовано в официальном telegram-канале МЧС. Спасатели настоятельно рекомендуют жителям проявлять осторожность. В частности, рекомендуется воздержаться от поездок на природу и не проводить пикники, походы и другие мероприятия на открытом воздухе. Владельцам частных домов советуют проверить состояние ливневой канализации и обеспечить беспрепятственный отток дождевой воды. Автомобилистам рекомендуется избегать участков дорог, которые могут быть подтоплены. В случае ухудшения погодных условий водителям следует плавно перестроиться на обочину, включить аварийную сигнализацию и оставаться в автомобиле до улучшения видимости. При резком подъеме воды необходимо немедленно покинуть транспортное средство и перейти на возвышенное место. Пешеходам советуют не находиться рядом со зданиями, так как существует риск падения различных предметов и неустойчивых конструкций. Также не рекомендуется парковать автомобили возле деревьев и рекламных щитов. МЧС напоминает о важности строгого соблюдения правил пожарной безопасности: в условиях сильного ветра риск возникновения возгораний значительно возрастает. В случае чрезвычайной ситуации следует обращаться по телефону 112.