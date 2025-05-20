Летевший из Владивостока самолет экстренно сел в Хабаровске из-за вибрации двигателя

Самолет, выполнявший рейс Владивосток — Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Хабаровска. Причиной экстренной посадки стала вибрация двигателя. Об этом сообщает РИА Новости.
«Airbus 330 рейса Владивосток-Москва вынужденно сел в Хабаровске из-за вибрации двигателя», — сообщили РИА Новости в экстренных службах. На борту находились 340 пассажиров и 12 членов экипажа.
Предварительно, посадка прошла благополучно, никто из находившихся на борту не пострадал. После приземления самолет был осмотрен специалистами для установления характера неисправности.
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