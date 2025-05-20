Летевший из Владивостока самолет экстренно сел в Хабаровске из-за вибрации двигателя

Рейс Владивосток-Москва совершил аварийную посадку в Хабаровске
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На борту находились 340 пассажиров и 12 членов экипажа
На борту находились 340 пассажиров и 12 членов экипажа Фото:

Самолет, выполнявший рейс Владивосток — Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Хабаровска. Причиной экстренной посадки стала вибрация двигателя. Об этом сообщает РИА Новости.

«Airbus 330 рейса Владивосток-Москва вынужденно сел в Хабаровске из-за вибрации двигателя», — сообщили РИА Новости в экстренных службах. На борту находились 340 пассажиров и 12 членов экипажа.

Предварительно, посадка прошла благополучно, никто из находившихся на борту не пострадал. После приземления самолет был осмотрен специалистами для установления характера неисправности.

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Самолет, выполнявший рейс Владивосток — Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Хабаровска. Причиной экстренной посадки стала вибрация двигателя. Об этом сообщает РИА Новости. «Airbus 330 рейса Владивосток-Москва вынужденно сел в Хабаровске из-за вибрации двигателя», — сообщили РИА Новости в экстренных службах. На борту находились 340 пассажиров и 12 членов экипажа. Предварительно, посадка прошла благополучно, никто из находившихся на борту не пострадал. После приземления самолет был осмотрен специалистами для установления характера неисправности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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