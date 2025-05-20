Десятки свердловчан рискуют умереть в муках из-за опасного вируса

Клещи, зараженные энцефалитом и боррелиозом, покусали десятки свердловчан

Клещи покусали 11 тысяч свердловчан Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Свердловской области с начала текущего сезона зарегистрировано порядка 11 тысяч обращений по поводу укусов клещей. В лечебные учреждения региона были госпитализированы 23 человека с подозрением на клещевой энцефалит, а также 51 человек с клиническими признаками клещевого боррелиоза.

По информации регионального управления Роспотребнадзора, в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии, а также в медицинских организациях проведено исследование почти 8 тысяч экземпляров клещей. «Возбудители вируса клещевого энцефалита выявлены в 0,9% собранных проб, боррелии — в 41,2%, моноцитарный эрлихиоз — в 2,7%, а гранулоцитарный анаплазмоз — в 1% случаев», — отметили в ведомстве.

За этот год в регионе выполнено 60 тысяч первичных вакцинаций против клещевого энцефалита и проведено 209 тысяч ревакцинаций. Роспотребнадзор напоминает, что в случае укуса клеща необходимо как можно скорее обратиться в травматологический пункт для квалифицированного удаления паразита. При отсутствии такой возможности допускается самостоятельное удаление клеща.

Энцефалит представляет собой серьезное заболевание, сопровождающееся воспалительными процессами в тканях головного мозга. Это состояние чревато развитием тяжелых неврологических осложнений, среди которых могут отмечаться паралич, нарушения памяти, снижение когнитивных функций, а в отдельных случаях — смертельный исход. Болезнь Лайма (боррелиоз) также отличается высокой степенью опасности, поскольку способна поражать различные органы и системы организма, включая суставы, сердечно-сосудистую и нервную системы.