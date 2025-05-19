19 мая 2025

В центре Тюмени откроют пространство в честь певца Юрия Шатунова, адрес места держат в секрете

В центре Тюмени откроют место для поклонников певца Юрия Шатунова
© Служба новостей «URA.RU»
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Шатунов умер летом 2022 года
Шатунов умер летом 2022 года Фото:

В центре Тюмени в конце мая откроют общественное пространство, посвященное творчеству солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Брусника», которая занимается благоустройством места. Расположение локации, созданной в честь певца, пока держат в секрете.

«29 мая в Тюмени откроем памятное место, посвященное Юрию Шатунову. Благодаря активности поклонников творчества артиста, компания воплотила в жизнь идею создания особой локации в честь артиста. Пока точное место раскрыть не можем, оно будет озвучено ближе к дате мероприятия», — рассказали URA.RU в «Бруснике».

Солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов умер в карете скорой помощи из-за проблем с сердцем в 2022 году. После этого тюменцы просили открыть сквер, посвященный певцу.

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В центре Тюмени в конце мая откроют общественное пространство, посвященное творчеству солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Брусника», которая занимается благоустройством места. Расположение локации, созданной в честь певца, пока держат в секрете. «29 мая в Тюмени откроем памятное место, посвященное Юрию Шатунову. Благодаря активности поклонников творчества артиста, компания воплотила в жизнь идею создания особой локации в честь артиста. Пока точное место раскрыть не можем, оно будет озвучено ближе к дате мероприятия», — рассказали URA.RU в «Бруснике». Солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов умер в карете скорой помощи из-за проблем с сердцем в 2022 году. После этого тюменцы просили открыть сквер, посвященный певцу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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