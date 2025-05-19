19 мая 2025

На новом проспекте в Кургане выкопали прижившиеся ивы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На проспекте Мальцева выкопали позеленевшие ивы
На проспекте Мальцева выкопали позеленевшие ивы Фото:

На совсем «молодом» проспекте Терентия Мальцева выкопали недавно посаженные ивы. Еще в начале месяца сообщалось, что деревья хорошо прижились и сформировали аллею. О том, что ивы оказались выкопаны сообщают курганцы через бота обратной связи URA.RU. 

«Шаровидные ивы на проспекте Мальцева начали выкапывать. Деревья помещают в кузов грузовика. Неизвестно, куда их увозят», — сообщают URA.RU курганцы. 

Корреспондент URA.RU направила запрос в городскую администрацию. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария. 

Ранее URA.RU писало, что в Кургане власти и общественники озеленяли разные уголки города, в том числе, новые улицы. Еще «молодой» проспект Терентия Мальцева в Заозерном районе, сданный в 2021 году, озеленяли форменными деревьями — шаровидными ивами. URA.RU также снимало видео с аллеей из ив, которые вполне прижились. 

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На совсем «молодом» проспекте Терентия Мальцева выкопали недавно посаженные ивы. Еще в начале месяца сообщалось, что деревья хорошо прижились и сформировали аллею. О том, что ивы оказались выкопаны сообщают курганцы через бота обратной связи URA.RU.  «Шаровидные ивы на проспекте Мальцева начали выкапывать. Деревья помещают в кузов грузовика. Неизвестно, куда их увозят», — сообщают URA.RU курганцы.  Корреспондент URA.RU направила запрос в городскую администрацию. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария.  Ранее URA.RU писало, что в Кургане власти и общественники озеленяли разные уголки города, в том числе, новые улицы. Еще «молодой» проспект Терентия Мальцева в Заозерном районе, сданный в 2021 году, озеленяли форменными деревьями — шаровидными ивами. URA.RU также снимало видео с аллеей из ив, которые вполне прижились. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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