На совсем «молодом» проспекте Терентия Мальцева выкопали недавно посаженные ивы. Еще в начале месяца сообщалось, что деревья хорошо прижились и сформировали аллею. О том, что ивы оказались выкопаны сообщают курганцы через бота обратной связи URA.RU.
«Шаровидные ивы на проспекте Мальцева начали выкапывать. Деревья помещают в кузов грузовика. Неизвестно, куда их увозят», — сообщают URA.RU курганцы.
Корреспондент URA.RU направила запрос в городскую администрацию. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане власти и общественники озеленяли разные уголки города, в том числе, новые улицы. Еще «молодой» проспект Терентия Мальцева в Заозерном районе, сданный в 2021 году, озеленяли форменными деревьями — шаровидными ивами. URA.RU также снимало видео с аллеей из ив, которые вполне прижились.
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