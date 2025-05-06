В Кургане власти и общественники озеленяют разные уголки города, в том числе, новые улицы. Еще «молодой» проспект Терентия Мальцева в Заозерном районе, сданный в 2021 году, озеленили форменными деревьями — шаровидными ивами. Корреспондент URA.RU сообщил, что деревья прижились, продолжают рост, и поделился красивыми кадрами «зеленого» проспекта.
«Шаровидные ивы на проспекте Терентия Мальцева в Кургане чувствуют себя хорошо этой весной. На молодых деревьях появились зеленые листья», — передал корреспондент. Теперь, как заметил корреспондент, может
Ранее в Кургане проводились работы по спилу деревьев в рамках благоустройства, например, на набережной и в центре города на улице Красина, где были убраны 40-летние насаждения для создания нового сквера. Также в Заозерном районе и на улице Климова реализуются проекты по обновлению общественных пространств.
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