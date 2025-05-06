В Кургане деревья вдоль нового проспекта прижились и сформировали аллею. Фото, видео

В Кургане прижились саженцы на проспекте Терентия Мальцева
© Служба новостей «URA.RU»
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Проспект Мальцева в Кургане стал «зеленым» благодаря новым деревьям
Проспект Мальцева в Кургане стал «зеленым» благодаря новым деревьям Фото:

В Кургане власти и общественники озеленяют разные уголки города, в том числе, новые улицы. Еще «молодой» проспект Терентия Мальцева в Заозерном районе, сданный в 2021 году, озеленили форменными деревьями — шаровидными ивами. Корреспондент URA.RU сообщил, что деревья прижились, продолжают рост, и поделился красивыми кадрами «зеленого» проспекта.

«Шаровидные ивы на проспекте Терентия Мальцева в Кургане чувствуют себя хорошо этой весной. На молодых деревьях появились зеленые листья», — передал корреспондент. Теперь, как заметил корреспондент, может 

Ранее в Кургане проводились работы по спилу деревьев в рамках благоустройства, например, на набережной и в центре города на улице Красина, где были убраны 40-летние насаждения для создания нового сквера. Также в Заозерном районе и на улице Климова реализуются проекты по обновлению общественных пространств.

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В Кургане власти и общественники озеленяют разные уголки города, в том числе, новые улицы. Еще «молодой» проспект Терентия Мальцева в Заозерном районе, сданный в 2021 году, озеленили форменными деревьями — шаровидными ивами. Корреспондент URA.RU сообщил, что деревья прижились, продолжают рост, и поделился красивыми кадрами «зеленого» проспекта. «Шаровидные ивы на проспекте Терентия Мальцева в Кургане чувствуют себя хорошо этой весной. На молодых деревьях появились зеленые листья», — передал корреспондент. Теперь, как заметил корреспондент, может  Ранее в Кургане проводились работы по спилу деревьев в рамках благоустройства, например, на набережной и в центре города на улице Красина, где были убраны 40-летние насаждения для создания нового сквера. Также в Заозерном районе и на улице Климова реализуются проекты по обновлению общественных пространств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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