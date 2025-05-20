Менеджер комика Сабурова опроверг информацию о его задержании

Менеджер комика Сабурова: Нурлан не был задержан
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
СМИ сообщали о задержании Нурлана Сабурова 19 мая
СМИ сообщали о задержании Нурлана Сабурова 19 мая Фото:

Комик Нурлан Сабуров не был задержан, и его концерты в России не отменены. Об этом сообщил корреспонденту URA.RU менеджер артиста Сергей Шаваров.

«У нас пока нет никакой информации по отмене концертов Сабурова. Если будут какие-то изменения, сразу же проинформируем», — сообщил Шаваров. На официальном сайте комика Сабурова также сообщается, что ближайший концерт пройдет в Вологде 11 сентября.

Шаваров пообещал держать журналистов в курсе дела. Кроме того, он заявил, что комик не был задержан: «Сам Нурлан не задержан, как и не был». 

Информация о задержании казахстанского стендап-комика Нурлана Сабурова в аэропорту Шереметьево появилась 19 мая. Кадры, на которых можно увидеть Сабурова, направляющегося к автомобилю, опубликовал telegram-канал Mash. Правоохранительные органы установили, что артист превысил установленный законом срок нахождения в России — 90 дней.

В течение года он в общем находился в России 114 дней, не оформив продление временного пребывания. Теперь он должен выехать в страну в предусмотренные законодательством сроки. Суд назначил ему штраф в размере пяти тысяч рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Комик Нурлан Сабуров не был задержан, и его концерты в России не отменены. Об этом сообщил корреспонденту URA.RU менеджер артиста Сергей Шаваров. «У нас пока нет никакой информации по отмене концертов Сабурова. Если будут какие-то изменения, сразу же проинформируем», — сообщил Шаваров. На официальном сайте комика Сабурова также сообщается, что ближайший концерт пройдет в Вологде 11 сентября. Шаваров пообещал держать журналистов в курсе дела. Кроме того, он заявил, что комик не был задержан: «Сам Нурлан не задержан, как и не был».  Информация о задержании казахстанского стендап-комика Нурлана Сабурова в аэропорту Шереметьево появилась 19 мая. Кадры, на которых можно увидеть Сабурова, направляющегося к автомобилю, опубликовал telegram-канал Mash. Правоохранительные органы установили, что артист превысил установленный законом срок нахождения в России — 90 дней. В течение года он в общем находился в России 114 дней, не оформив продление временного пребывания. Теперь он должен выехать в страну в предусмотренные законодательством сроки. Суд назначил ему штраф в размере пяти тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...