Менеджер комика Сабурова опроверг информацию о его задержании

Комик Нурлан Сабуров не был задержан, и его концерты в России не отменены. Об этом сообщил корреспонденту URA.RU менеджер артиста Сергей Шаваров.
«У нас пока нет никакой информации по отмене концертов Сабурова. Если будут какие-то изменения, сразу же проинформируем», — сообщил Шаваров. На официальном сайте комика Сабурова также сообщается, что ближайший концерт пройдет в Вологде 11 сентября.
Шаваров пообещал держать журналистов в курсе дела. Кроме того, он заявил, что комик не был задержан: «Сам Нурлан не задержан, как и не был».
Информация о задержании казахстанского стендап-комика Нурлана Сабурова в аэропорту Шереметьево появилась 19 мая. Кадры, на которых можно увидеть Сабурова, направляющегося к автомобилю, опубликовал telegram-канал Mash. Правоохранительные органы установили, что артист превысил установленный законом срок нахождения в России — 90 дней.
В течение года он в общем находился в России 114 дней, не оформив продление временного пребывания. Теперь он должен выехать в страну в предусмотренные законодательством сроки. Суд назначил ему штраф в размере пяти тысяч рублей.
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