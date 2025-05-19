Две недели на выезд из России или просто штраф: что известно о задержании Нурлана Сабурова

Казахстанский стендап-комик Нурлан Сабуров был задержан в аэропорту Шереметьево за нарушение сроков пребывания в России. В отношении артиста составлен административный протокол, и суд назначил ему штраф в размере пяти тысяч рублей.
Сабуров превысил установленный законом срок нахождения в России и теперь обязан покинуть страну в предусмотренные законодательством сроки. Менеджер комика отказался комментировать ситуацию, сославшись на отсутствие информации. Что известно о задержании Нурлана Сабурова — в материале URA.RU.
Сабуров и 24 лишних дня: комик попался на миграционном лимите
Нурлан Сабуров был задержан в московском аэропорту Шереметьево за превышение установленного срока пребывания на территории России. По данным telegram-канала Baza, артист находился в стране 114 дней вместо максимально разрешенных законом 90 дней в течение календарного года.
Инцидент произошел днем 19 мая после прилета Сабурова из Самары. С начала года он неоднократно пересекал российскую границу, однако суммарная продолжительность его пребывания превысила допустимый лимит. По информации миграционной службы, Сабуров встречал Новый год в России и оставался в стране до 3 января. Затем он покинул РФ, но уже 23 января вернулся и провел здесь еще 22 дня. После краткосрочного выезда 15 февраля он вновь въехал в РФ и оставался в стране 37 дней подряд. 23 марта Сабуров вновь выехал за пределы РФ, однако в тот же день вернулся. С этого момента до сегодняшнего дня он находился в России еще 47 дней, что привело к превышению разрешенного срока. В результате в отношении Сабурова возбуждено административное дело. Ему назначен штраф в размере пяти тысяч рублей.
«Это неправда»: Сабуров о выдворении
Как сообщает telegram-канал Shot, теперь Сабурову предоставлен двухнедельный срок для того, чтобы выехать из России и вновь въехать на ее территорию в соответствии с установленными правилами. В случае невыполнения этого требования комику может грозить административное выдворение из страны с последующим запретом на въезд в РФ.
Сам Сабуров заявил, что информация о выписанном ему постановлении на выезд из России не правда. По словам комика, сейчас идет только рассмотрение этого дела. Кроме того, артист заявил, что у него нет ответа на вопрос о том, как он оказался в полицейском участке.
"Меня еще не выдворяют... Это не правда (постановление на выезд из страны — прим. URA.RU)... Сейчас идет рассмотрение..." — сказал Сабуров. Видео с его комментариями активно распространяется в telegram-каналах.
Въезд под вопросом: адвокат раскрыл последствия миграционных нарушений Сабурова
По словам адвоката Сергея Жорина, Сабуров может столкнуться с серьезными препятствиями при попытке вновь въехать на территорию России. Эксперт отметил, что повторное нарушение миграционного законодательства существенно увеличивает вероятность получения запрета на въезд в страну. Жорин в разговоре с aif.ru разъяснил, что в случае, если иностранное лицо в течение трехлетнего периода привлекалось к административной ответственности дважды или более, ему может быть запрещен въезд в РФ на срок до трех лет.
По словам адвоката, при последующих попытках пересечения границы российские пограничные органы могут провести более детальную проверку документов Сабурова и оснований для въезда, учитывая уже имевшиеся нарушения. Жорин также добавил, что если у Сабурова ранее имелись разрешение на временное проживание, вид на жительство или иные миграционные документы, они могли быть аннулированы в связи с допущенными нарушениями. Для легального возвращения в Россию комику необходимо строго соблюдать установленные сроки выезда, заново оформить визу либо иное разрешение на въезд, соответствующее заявленным целям пребывания, а также проверить отсутствие действующего запрета на въезд в страну.
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