19 мая 2025

Forbes раскрыл состояние пермских миллиардеров

Пермские миллиардеры Рыболовлев и Кузяев попали в список богатейших людей России
© Служба новостей «URA.RU»
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В рейтинге Forbes Андрей Кузяев расположился на 136-м месте
В рейтинге Forbes Андрей Кузяев расположился на 136-м месте Фото:

Пермские бизнесмены Дмитрий Рыболовлев и Андрей Кузяев вновь вошли в список богатейших людей России. Рейтинг 146-и миллиардеров страны публикует Forbes.

Состояние президента футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева издание оценило в 6,4 млрд долларов. Пермяк поднялся в рейтинге на две строчки и занял 26-е место несмотря на то, что за год его состояние не изменилось.

Президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев расположился на 136-й строке рейтинга. Forbes оценивает состояние бизнесмена в 1,1 млрд долларов. В 2024 году Кузяев занимал в списке богатейших людей страны 122-е место (1 млрд долларов).

URA.RU рассказывало, что Рыболовлев также входит в число самых богатых людей планеты. В 2024 году агентство Bloomberg поместило его на 177-ю строку рейтинга долларовых миллиардеров. При этом состояние пермяка агентство оценивало в 12,3 млрд долларов США.

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Пермские бизнесмены Дмитрий Рыболовлев и Андрей Кузяев вновь вошли в список богатейших людей России. Рейтинг 146-и миллиардеров страны публикует Forbes. Состояние президента футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева издание оценило в 6,4 млрд долларов. Пермяк поднялся в рейтинге на две строчки и занял 26-е место несмотря на то, что за год его состояние не изменилось. Президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев расположился на 136-й строке рейтинга. Forbes оценивает состояние бизнесмена в 1,1 млрд долларов. В 2024 году Кузяев занимал в списке богатейших людей страны 122-е место (1 млрд долларов). URA.RU рассказывало, что Рыболовлев также входит в число самых богатых людей планеты. В 2024 году агентство Bloomberg поместило его на 177-ю строку рейтинга долларовых миллиардеров. При этом состояние пермяка агентство оценивало в 12,3 млрд долларов США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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