Forbes раскрыл состояние пермских миллиардеров

Пермские бизнесмены Дмитрий Рыболовлев и Андрей Кузяев вновь вошли в список богатейших людей России. Рейтинг 146-и миллиардеров страны публикует Forbes.
Состояние президента футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева издание оценило в 6,4 млрд долларов. Пермяк поднялся в рейтинге на две строчки и занял 26-е место несмотря на то, что за год его состояние не изменилось.
Президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев расположился на 136-й строке рейтинга. Forbes оценивает состояние бизнесмена в 1,1 млрд долларов. В 2024 году Кузяев занимал в списке богатейших людей страны 122-е место (1 млрд долларов).
URA.RU рассказывало, что Рыболовлев также входит в число самых богатых людей планеты. В 2024 году агентство Bloomberg поместило его на 177-ю строку рейтинга долларовых миллиардеров. При этом состояние пермяка агентство оценивало в 12,3 млрд долларов США.
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