Пермский миллиардер Рыболовлев стал богаче на 732 млн долларов

01 августа 2024 в 12:28 Размер текста - 17 +

Состояние миллиардера увеличилось с начала 2024 года Фото: Александр Елизаров © URA.RU Пермский миллиардер Рыболовлев стал богаче на 732 млн долларов Уроженец Перми, бывший владелец «Уралкалия» и президент футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев увеличил свое состояние на 732 млн долларов. Такие данные публикует Bloomberg в своем рейтинге самых богатых людей мира. «С начала года Рыболовлев увеличил свое состояние на 732 млн долларов. В рейтинге миллиардеров он занимает 177 строчку. В 2023 году он занимал 179 место. Его состояние оценивается в 12,3 млрд долларов США», — следует из данных агентства. Большая часть состояния Рыболовлева была получена от продажи «Уралкалия» и «Сильвинита» — обе компании занимаются производством удобрений. Миллиардер и уроженец Перми любит тратить деньги на предметы искусства, яхты и самолеты. В 2019 он стал владельцем футбольного клуба «Монако», а в 2021 году приобрел остров у побережья Греции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермский миллиардер Рыболовлев стал богаче на 732 млн долларов Уроженец Перми, бывший владелец «Уралкалия» и президент футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев увеличил свое состояние на 732 млн долларов. Такие данные публикует Bloomberg в своем рейтинге самых богатых людей мира. «С начала года Рыболовлев увеличил свое состояние на 732 млн долларов. В рейтинге миллиардеров он занимает 177 строчку. В 2023 году он занимал 179 место. Его состояние оценивается в 12,3 млрд долларов США», — следует из данных агентства. Большая часть состояния Рыболовлева была получена от продажи «Уралкалия» и «Сильвинита» — обе компании занимаются производством удобрений. Миллиардер и уроженец Перми любит тратить деньги на предметы искусства, яхты и самолеты. В 2019 он стал владельцем футбольного клуба «Монако», а в 2021 году приобрел остров у побережья Греции.