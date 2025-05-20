В главном парке Екатеринбурга объяснили, как удалось заманить звезд в Летний театр

К третьему сезону Летний парк в парке Маяковского (Екатеринбург) оброс хедлайнерами по сравнению с 2024 годом. Например, этим летом здесь выступят Дельфин, «Комната культуры», Стас Ярушин и другие. По признанию директора ЦПКиО Павла Зубакина, этого удалось достичь благодаря увеличению расходов.
«Парк Маяковского является, в том числе, и продюсером. И здесь, как любит говорить Илья Николаевич Марков (директор департамента культуры мэрии — прим. ред.), сколько денег, столько и песен. В этом году мы запланировали чуть больше расходную часть на Летний театр. Мы стараемся сбалансировать программу Летнего театра и с вокальной, и с театральной, и с академичной точки зрения. У нас есть определенные пожелания, в том числе и по формату, и по репертуару», — поделился Зубакин.
По его словам, площадка с течением времени обрастает популярностью не только у гостей, но и у артистов. Также директор поделился, что команда ЦПКиО начинает обсуждать программу театра задолго до начала сезона. Например, сейчас парк решает, что будет проходить на площадке в 2026 году.
Если посмотреть на афишу Летнего парка, то из высокоранговых звезд в списке числились только группы Billy`s Band, бэк-вокалист Little Big Антон Лиссов с группой JANE AIR и саксофонист Игорь Бутман. В 2025 году знаменитостей существенно больше — это Валерий Сюткин, Олег Митяев, «Комната культуры», Стас Ярушин с командой программы «МУЗLOFT», Евгений Маргулис, «Эпидемия» и «Дельфин».
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