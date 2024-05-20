Гастроли звезд и 9 часов чтения Пушкина — что готовит екатеринбуржцам новый Летний театр

Обновленный Летний театр в Екатеринбурге запускает сезон

Театр готов принимать зрителей даже в дождь — в таком случае организаторы дадут гостям дождевики Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Обновленный Летний театр в парке Маяковского, который открылся к юбилею Екатеринбурга в 2023 году, готовит первый сезон. Команда ЦПКиО обещает екатеринбуржцам — будут звезды, а также много поэзии, музыки и театра. Планами поделился директор ЦПКиО Павел Зубакин на пресс-конференции ТАСС.

«Летний театр стоит особняком, это практически новое культурное учреждение на карте Екатеринбурга. Даже для нас это было огромнейшим вызовом, мы не делали таких задач раньше», — заявил Зубакин.

Первым мероприятием после «Ночи музеев» станет поэтический марафон «2+2+5» к юбилею со дня рождения Александра Пушкина. На сцену 25 мая выйдет актер Свердловского театра драмы Александр Борисов, который девять часов подряд будет выступать совместно с артистами «Урал Опера Балет», оркестрами Kickin Jass Orchestra и В-А-С-Н.

Следом, 26 мая, пройдет показ детского спектакля «Зверский детектив. В логове волка» от театра ТОХОТ. Первые топовые гастроли пройдут 1 июня — в День защиты детей. На сцену выйдут Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, который отмечает свое 25-летие. «Мы надеемся на аншлаг», — поделился Зубакин.

Летний театр также намерен удивлять горожан симфонической музыкой и выступлением звезд. Список мероприятий будет дополняться, пока он выглядит так:

2 июня — оркестр «Модерн» исполнит Ханса Циммера и его композиции из фильмов «Интерстеллар», «Начало», «Дюна», «Гладиатор», «Пираты Карибского моря»;

7 июня — «Два рояля и романтики джаза»: пианисты Платон Газелириди и Денис Галушко исполнят мировые хиты в авторских аранжировках: The Beatles, Queen и Sting;

11 июня — мировые рок-хиты на виолончелях от MockCellos;

13 июня — «Симфоническое шоу Rock & Pop» от Imperialis Orchestra;

20 июня — бэк-вокалист и гитарист группы Little Big Антон Лиссов выступит с группой JANE AIR;

21 июня — концерт Российского квартета саксофонистов;

20 июля — джазовый фестиваль «Послушайте!», хэдлайнеры — Billy’s Band, Мариам Мерабова & MIRAIF, Вадим Эйленкриг и группа Eilenkrig Crew;

27 июля — артисты «КВАТРО» порадуют летними версиями отечественных и зарубежных хитов;

11 августа — Фестиваль волшебников;

15 августа — Денис Мажуков с хором Sinara Singers.

Всего запланировано около 30 мероприятий. Цены на билеты достаточно демократичные, подчеркнул Зубакин, их можно приобрести на сайте парка .