Бастрыкин заявил о десятках тысячах «молодых» граждан России на СВО

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине находятся десятки тысяч мигрантов, которые недавно стали гражданами РФ. Об этом он сообщил на Петербургском международном юридическом форуме.
По словам Бастрыкина, Следственное управление СК России активно проводит рейды для того, чтобы выявить и зарегистрировать в военкоматах мигрантов, недавно получивших российское гражданство. «Мы отловили уже 80 тысяч вот таких граждан России, которые не то что на передовую, они в военкомат не хотят сходить», — сказал председатель СК России.
Он также добавил, что уже 20 тысяч «молодых» граждан России, которые ранее жили в таких странах как Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан, оказались на передовой. Трансляция выступления Бастрыкина проходила на сайте форума.
Ранее власти Узбекистана выражали обеспокоенность по поводу возможных нарушений прав своих граждан в России и обсуждали этот вопрос с российскими дипломатами. Кроме того, глава СКР Александр Бастрыкин отмечал рост числа преступлений, совершаемых мигрантами, и подчеркивал необходимость ужесточения контроля за миграционными процессами для обеспечения национальной безопасности.
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