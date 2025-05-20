«Бесплодная возня или откат на 30 лет»: чем обернутся новые санкции ЕС и Британии для России

Новый пакет санкций против России, принятый Евросоюзом и Великобританией, повлияет на российскую экономику, но не так сильно, как это бы хотелось европейцам. РФ, безусловно, найдет способы обойти санкции, однако в некоторых сферах удар будет чувствительным, если не принять контрсанкционные меры уже сейчас, рассказал URA.RU руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко.
По его словам, возможны два сценария развития событий: позитивный — когда все закончится просто отказом от довольно специфичных товаров, которые Россия сможет импортозаместить, и негативный — когда создать отечественные аналоги не получится. Во втором случае значительно пострадать от санкций может авиастроительная отрасль.
«Теневой флот» не пострадает
«Безусловно, [на экономику России санкции] повлияют. Не так сильно, как хотелось бы ЕС. Но и не так слабо, как нам самим кажется <...> Например, „теневой флот“ в условиях санкционного давления — один из инструментов, чтобы это давление обходить и сохранять экспорт, импорт. И, если он попадает под санкции, это бьет по нашей экономике. Но не так сильно, как хотелось бы европейцам», — пояснил Ярошенко в беседе с URA.RU.
Он уточнил: если Европа начнет активно вычислять и ограничивать деятельность российского «теневого флота» — судов под иностранными флагами, осуществляющих перевозки для РФ, часть из них выйдет из строя. Однако другие суда можно перерегистрировать в третьих странах и они продолжат работать. Это приведет к временным трудностям, но торговля полностью не остановится.
А что с параллельным импортом?
Санкции ЕС способны затронуть экономических партнеров России — Турцию, ОАЭ, Сербию и Узбекистан, через которые осуществлялись поставки товаров из Европы с целью последующей перепродажи в Россию. Однако это никак не отразится на экономике страны, так как в случае чего российская сторона найдет третьи страны, через которые будет осуществлять параллельный импорт.
«Они заблокировали этот вариант с параллельным импортом. Хорошо, мы наладим параллельный импорт с другими странами. Потом они его заблокируют. Мы найдем третий коридор. Так или иначе, это бесплодная возня», — подчеркнул Ярошенко.
Не окажут существенного влияния санкции и на простых россиян: на «все чувствительные сферы» ограничения уже были введены ранее. Максимум, можно ожидать потери доступа к определенными видам товаров.
Нечистоплотная конкуренция
Своими санкциями ЕС демонстрирует нечистоплотную конкуренцию, прежде всего, в энергетической отрасли и банковском секторе. «Если говорить про энергетику, то ЕС пытается этот рынок переделить с помощью санкций. Росатом — один из ведущих лидеров энергетического отрасли на международной арене, и Европа хочет выдавить его с рынка, в первую очередь, запретить строительство и эксплуатацию Росатомом атомных электростанций за пределами России», — отметил Ярошенко. То же самое касается банковской сферы. Один из крупнейших банков Сбербанк был достаточно широко представлен в Европе, и Европа пытается таким нечистоплотным способом устранять конкурентов, объяснил эксперт.
«Все это Европа делала у нас в стране: приходили большие монополисты и давили наших производителей. Теперь они сбежали из нашей страны и на международной арене давят наши компании», — подчеркнул Ярошенко.
«Через десять лет нам не на чем будет летать»
Уязвимыми перед санкциями окажутся и высокотехнологичные отрасли — прежде всего авиастроение: парк российских авиакомпаний на 80% состоит из иностранных самолетов Boeing и Airbus, а создать отечественные дальнемагистральные аналоги пока не удается.
«Если в ближайшие пять лет не начать строить заводы и выращивать инженеров, через десять лет нам не на чем будет летать», — отметил Ярошенко.
Если сейчас не принять меры, то в перспективе 10-30 лет Россия вполне может «откатиться на уровень развития назад», подчеркнул он.
Сегодня, 20 мая, Евросоюз утвердил 17-й пакет санкций против России. Он затронул 200 судов, используемых Россией якобы для обхода действующих санкций, а также государства, являющиеся торговыми партнерами России. Также новые ограничения против РФ ввела Великобритания, расширив перечень санкционного пакета на 82 позиции. Среди них — 100 нефтяных танкеров и 18 судов, а также 20 физических лиц и 62 российских компании. В частности, санкции были введены против нефтяной компании «Сургутнефтегаз» и главы «Камаза» Сергея Когогина.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.