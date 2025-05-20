Мэр из ХМАО предстанет перед судом за драку с чиновником

Уголовное дело в отношении главы поселка Тундрино (Сургутский район ХМАО) Сергея Начинова, ставшего фигурантом уголовного дела после драки, направлено в суд. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе СУ СК по ХМАО.
«Начинову вменяют часть 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью)», — уточнили в ведомстве. Расследование длилось более двух лет: инцидент произошел в 2023 году, а уголовное дело возбудили только в январе 2025-го.
Максимальное наказание предусматривает пять лет лишения свободы и запрет на замещение определенных должностей. На сайте суда документы по делу пока не опубликованы.
Конфликт, как сообщало URA.RU ранее, возник между сотрудниками администрации Сургутского района. Начинов, в то время еще депутат от «Единой России», вмешался в драку, нанеся удары коленом и кулаками пострадавшему. Несмотря на обвинения, он сохранил пост главы Тундрино и на данный момент продолжает исполнять обязанности мэра. Тогда в администрации пояснили, что решение об отстранении может принять только суд.
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