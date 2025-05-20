«Уралвагонзавод» перебросит в Минск танки и огнеметы «Солнцепек». Фото

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, тос, солнцепек, рсзо, stock
Огнеметы «Солнцепек» покажут на выставке в Минске (архивное фото) Фото:

«Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») станет участником международной выставки вооружения MILEX-2025, которая пройдет в Минске. Запланировано, что мероприятие состоится в столице Беларуси с 21 по 24 мая. Ожидается, что выставка соберет делегатов из 30 государств. В ходе форума УВЗ продемонстрирует свои разработки и продукцию.

«С белорусскими партнерами у нас сложились прочные деловые связи: наши отношения не просто развиваются, но и выходят на новый уровень, как и само Союзное государство России и Беларуси», — передает слова гендиректора концерна Александра Потапова пресс-служба предприятия. Участие УВЗ в выставке позволит продемонстрировать последние достижения российского оборонно-промышленного комплекса и расширить международное сотрудничество в сфере военно-технического обмена.

На мероприятии компания представит широкий ассортимент современных образцов вооружения. В числе экспонатов — основной боевой танк Т-90МС, являющийся экспортным вариантом с цифровой системой управления огнем, всесторонней защитой корпуса и интегрированным комплексом противодействия современным противотанковым вооружениям. Также будет представлена тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек», которая использует термобарические боеприпасы и оснащена дополнительными средствами защиты от беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, посетители смогут ознакомиться с универсальной бронированной инженерной машиной (УБИМ), сочетающей в себе функциональные возможности сразу трех специализированных инженерных машин.

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«Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») станет участником международной выставки вооружения MILEX-2025, которая пройдет в Минске. Запланировано, что мероприятие состоится в столице Беларуси с 21 по 24 мая. Ожидается, что выставка соберет делегатов из 30 государств. В ходе форума УВЗ продемонстрирует свои разработки и продукцию. «С белорусскими партнерами у нас сложились прочные деловые связи: наши отношения не просто развиваются, но и выходят на новый уровень, как и само Союзное государство России и Беларуси», — передает слова гендиректора концерна Александра Потапова пресс-служба предприятия. Участие УВЗ в выставке позволит продемонстрировать последние достижения российского оборонно-промышленного комплекса и расширить международное сотрудничество в сфере военно-технического обмена. На мероприятии компания представит широкий ассортимент современных образцов вооружения. В числе экспонатов — основной боевой танк Т-90МС, являющийся экспортным вариантом с цифровой системой управления огнем, всесторонней защитой корпуса и интегрированным комплексом противодействия современным противотанковым вооружениям. Также будет представлена тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек», которая использует термобарические боеприпасы и оснащена дополнительными средствами защиты от беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, посетители смогут ознакомиться с универсальной бронированной инженерной машиной (УБИМ), сочетающей в себе функциональные возможности сразу трех специализированных инженерных машин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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