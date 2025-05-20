Полиция нашла жителя Сургута, который домогался до школьниц в торговом центре

В Сургуте полицейские проводят проверку после домогательств мужчины к трем школьницам в ТРЦ «Сити Молл», он разговаривал с ними на интимные темы и задавал непристойные вопросы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД региона.
«Сообщение зарегистрировано по информации из соцсетей. Мужчина установлен, проводится проверка», — сообщили агентству в полиции.
Мужчина в торговом центре разговаривал с тремя школьницами на темы секса и задает непристойные вопросы, они пожаловались на него в соцсетях, а на сообщения отреагировали силовики. Если в его действиях будет усмотрен состав уголовного преступления, то ему грозит ответственность за развратные действия в отношении несовершеннолетних.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!