Полиция нашла жителя Сургута, который домогался до школьниц в торговом центре

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полиция Сургута проводит проверку по факту домогательств мужчины до школьниц
Полиция Сургута проводит проверку по факту домогательств мужчины до школьниц Фото:

В Сургуте полицейские проводят проверку после домогательств мужчины к трем школьницам в ТРЦ «Сити Молл», он разговаривал с ними на интимные темы и задавал непристойные вопросы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД региона.

«Сообщение зарегистрировано по информации из соцсетей. Мужчина установлен, проводится проверка», — сообщили агентству в полиции.

Мужчина в торговом центре разговаривал с тремя школьницами на темы секса и задает непристойные вопросы, они пожаловались на него в соцсетях, а на сообщения отреагировали силовики. Если в его действиях будет усмотрен состав уголовного преступления, то ему грозит ответственность за развратные действия в отношении несовершеннолетних.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте полицейские проводят проверку после домогательств мужчины к трем школьницам в ТРЦ «Сити Молл», он разговаривал с ними на интимные темы и задавал непристойные вопросы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД региона. «Сообщение зарегистрировано по информации из соцсетей. Мужчина установлен, проводится проверка», — сообщили агентству в полиции. Мужчина в торговом центре разговаривал с тремя школьницами на темы секса и задает непристойные вопросы, они пожаловались на него в соцсетях, а на сообщения отреагировали силовики. Если в его действиях будет усмотрен состав уголовного преступления, то ему грозит ответственность за развратные действия в отношении несовершеннолетних.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...