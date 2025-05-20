Член «Молодой гвардии Единой России» Альберт Афлятунов попытался попасть в библиотеку Нефтеюганска, где располагается местное отделение партии. Но на пути встала техничка, которая не пустила его — здание в выходной день было закрыто. Афлятунов принялся оскорблять ее и заявил о своих связях с депутатами и чиновниками. Видео он опубликовал на своей странице «Вконтакте».
«Власть швабры: как уборочная тетенька возомнила себя царем. „Библиотека — храм знаний?“ Нет. Это царство технички, где швабра важнее читательского билета.Вы пришли за книгами? Не-е-ет, дружок. Сначала пройдёте квест на покорность», — подписал скандальный ролик активист.
Техничка в ответ поделилась своей версией записи с местным сообществом «Это Юганск, детка!». Видео попали в сеть и дошли до партийного руководства. «Теперь Афлятунова ждут проверки силовиков и исключение из рядов единороссов», — сообщает источник в местном отделении.
Дозвониться до Афлятунова на момент публикации новости не удалось. Он написал в своем блоге, что принес женщине извинения, но она не приняла их. Цветы он отдал сотрудницам библиотеки. Тем временем, горожане разобрали его речь на цитаты.
- «Полы протирайте и все, это ваша обязанность».
- «Мой свои полы! И протирай полы! На что училась, как говорится. А я буду контролировать».
- «Ее обязанность — полы протирать, и все».
- «Она же господина, она же техничка».
- «Она кто? Если я с мэрией работаю, с администрацией. Она мне кто вообще? Е-мое, техничка какая-то».
- «Вот видите она проигнорировала, она поняла, что такое власть, и кто такой я».
- «Антизаконных явлений я здесь не нарушаю, но и вступать в мою полемику не нужно».
- «Я — Афлятунов Альберт Ильгизович. Меня все знают».
Видео: сообщество «Это Юганск, детка» и страница Альберта Афлятунова «Вконтакте»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!