«Техничка, мой полы»: единоросс из ХМАО унизил уборщицу. Видео

Член МГЕР Нефтеюганска унизил уборщицу в местном отделении партии
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Активист МГЕР Нефтеюганска Альберт Ильгизов устроил конфликт с уборщицей в местном отделении партии
Активист МГЕР Нефтеюганска Альберт Ильгизов устроил конфликт с уборщицей в местном отделении партии Фото:

Член «Молодой гвардии Единой России» Альберт Афлятунов попытался попасть в библиотеку Нефтеюганска, где располагается местное отделение партии. Но на пути встала техничка, которая не пустила его — здание в выходной день было закрыто. Афлятунов принялся оскорблять ее и заявил о своих связях с депутатами и чиновниками. Видео он опубликовал на своей странице «Вконтакте».

«Власть швабры: как уборочная тетенька возомнила себя царем. „Библиотека — храм знаний?“ Нет. Это царство технички, где швабра важнее читательского билета.Вы пришли за книгами? Не-е-ет, дружок. Сначала пройдёте квест на покорность», — подписал скандальный ролик активист.

Техничка в ответ поделилась своей версией записи с местным сообществом «Это Юганск, детка!». Видео попали в сеть и дошли до партийного руководства. «Теперь Афлятунова ждут проверки силовиков и исключение из рядов единороссов», — сообщает источник в местном отделении.

Дозвониться до Афлятунова на момент публикации новости не удалось. Он написал в своем блоге, что принес женщине извинения, но она не приняла их. Цветы он отдал сотрудницам библиотеки. Тем временем, горожане разобрали его речь на цитаты.

  • «Полы протирайте и все, это ваша обязанность».
  • «Мой свои полы! И протирай полы! На что училась, как говорится. А я буду контролировать».
  • «Ее обязанность — полы протирать, и все».
  • «Она же господина, она же техничка».
  • «Она кто? Если я с мэрией работаю, с администрацией. Она мне кто вообще? Е-мое, техничка какая-то».
  • «Вот видите она проигнорировала, она поняла, что такое власть, и кто такой я».
  • «Антизаконных явлений я здесь не нарушаю, но и вступать в мою полемику не нужно».
  • «Я — Афлятунов Альберт Ильгизович. Меня все знают».

Видео: сообщество «Это Юганск, детка» и страница Альберта Афлятунова «Вконтакте»

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Член «Молодой гвардии Единой России» Альберт Афлятунов попытался попасть в библиотеку Нефтеюганска, где располагается местное отделение партии. Но на пути встала техничка, которая не пустила его — здание в выходной день было закрыто. Афлятунов принялся оскорблять ее и заявил о своих связях с депутатами и чиновниками. Видео он опубликовал на своей странице «Вконтакте». «Власть швабры: как уборочная тетенька возомнила себя царем. „Библиотека — храм знаний?“ Нет. Это царство технички, где швабра важнее читательского билета.Вы пришли за книгами? Не-е-ет, дружок. Сначала пройдёте квест на покорность», — подписал скандальный ролик активист. Техничка в ответ поделилась своей версией записи с местным сообществом «Это Юганск, детка!». Видео попали в сеть и дошли до партийного руководства. «Теперь Афлятунова ждут проверки силовиков и исключение из рядов единороссов», — сообщает источник в местном отделении. Дозвониться до Афлятунова на момент публикации новости не удалось. Он написал в своем блоге, что принес женщине извинения, но она не приняла их. Цветы он отдал сотрудницам библиотеки. Тем временем, горожане разобрали его речь на цитаты. Видео: сообщество «Это Юганск, детка» и страница Альберта Афлятунова «Вконтакте»
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© Служба новостей «URA.RU»
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