«Куда звонить?»: в Челябинске перестал работать номер вызова скорой помощи

В Челябинске оказался временно недоступен для экстренного вызова номер 103
© Служба новостей «URA.RU»
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Жителям города сообщили о нештатной ситуации на линии связи
Жителям города сообщили о нештатной ситуации на линии связи Фото:

В Челябинске из-за нештатной ситуации на подстанции скорой медицинской помощи оказался временно недоступен номер 103. Жителей города попросили воспользоваться альтернативными номерами для связи. О возникшей проблеме сообщил telegram-канал Министерства здравоохранения Челябинской области.

«В связи с краткосрочной нештатной ситуацией на подстанции скорой медицинской помощи в Челябинске временно недоступен номер 103. Дежурные службы оперативно восстанавливают связь. Для вызова скорой медицинской помощи вы можете использовать номер 112», — говорится в сообщении Минздрава региона.

У жителей города также есть возможность воспользоваться дополнительными телефонами подстанций скорой медицинской помощи в разных районах Челябинска: Курчатовский район — 8(351)794-65-33, Металлургический район — 8(351)722-54-11, Центральный район — 8(351)263-06-83, Тракторозаводский район — 8(351)772-86-83, Ленинский район — 8(351)256-29-56, Советский район — 8(351)262-74-29, мкр. Новосинеглазово — 8(351)282-27-21.

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В Челябинске из-за нештатной ситуации на подстанции скорой медицинской помощи оказался временно недоступен номер 103. Жителей города попросили воспользоваться альтернативными номерами для связи. О возникшей проблеме сообщил telegram-канал Министерства здравоохранения Челябинской области. «В связи с краткосрочной нештатной ситуацией на подстанции скорой медицинской помощи в Челябинске временно недоступен номер 103. Дежурные службы оперативно восстанавливают связь. Для вызова скорой медицинской помощи вы можете использовать номер 112», — говорится в сообщении Минздрава региона. У жителей города также есть возможность воспользоваться дополнительными телефонами подстанций скорой медицинской помощи в разных районах Челябинска: Курчатовский район — 8(351)794-65-33, Металлургический район — 8(351)722-54-11, Центральный район — 8(351)263-06-83, Тракторозаводский район — 8(351)772-86-83, Ленинский район — 8(351)256-29-56, Советский район — 8(351)262-74-29, мкр. Новосинеглазово — 8(351)282-27-21.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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