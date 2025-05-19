Участник СВО Рожков провел уроки мужества для челябинских школьников

Участник специальной военной операции Алексей Рожков провел уроки мужества в школе №152 и лицее №35 в Курчатовском районе Челябинска. Встречи со старшими классами прошли в теплой атмосфере, сообщил Рожков.
«Провел уроки мужества в МАОУ „СОШ №152“ и Лицее №35. Встречи со старшими классами прошли в теплой и заинтересованной атмосфере», — написал Рожков в своем telegram-канале.
Дети задавали серьезные и интересные вопросы об отваге и значении спецоперации. Рожков рассказал о сложных боевых ситуациях, о желании защитить своих близких, о мужестве сослуживцев. «Это невероятно важно — передавать молодому поколению знания о настоящей отваге и патриотизме», — добавил он.
Рожков ранее провел рабочую встречу с учителями школы №152 в Челябинске. С директором Ларисой Барановой и педагогическим коллективом они обсудили актуальные аспекты этой работы. Отдельно была затронута тема проведения «Уроков мужества» и мастер-классов от участников спецоперации.
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