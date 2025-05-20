20 мая 2025

Росавиация: в аэропорту Калуги ввели ограничения на полеты

© Служба новостей «URA.RU»
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Причина ограничений не называется
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В аэропорту Калуги ввели ограничения на выпуск и прием воздушного транспорта. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги», — следует из публикации Кореняко в его telegram-канале. Воздушная гавань какое-то время не будет отправлять и принимать рейсы.

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В аэропорту Калуги ввели ограничения на выпуск и прием воздушного транспорта. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. «Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги», — следует из публикации Кореняко в его telegram-канале. Воздушная гавань какое-то время не будет отправлять и принимать рейсы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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