Росавиация: в аэропорту Калуги ввели ограничения на полеты

Причина ограничений не называется
В аэропорту Калуги ввели ограничения на выпуск и прием воздушного транспорта. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги», — следует из публикации Кореняко в его telegram-канале. Воздушная гавань какое-то время не будет отправлять и принимать рейсы.
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