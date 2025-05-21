В трех городах России аэропорты приостановили работу

В трех городах России приостановили работу авиагавани для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Ограничения затронули аэропорты Ярославля (Туношна), Костромы (Сокеркино) и Калуги (Грабцево).
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены также на работу аэропортов Ярославль (Туношна<...>) и Кострома (Сокеркино<...>)», — сообщил Кореняко в своем telegram-канале. В указанных аэропортах временно остановлено выполнение рейсов на прилет и вылет.
Ранее ограничения введены были в авиагавани Калуги, передает RT. Как отметил Кореняко, в аэропорту Грабцево также временно не принимают и не отправляют рейсы.
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