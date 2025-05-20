В Кургане на перекрестке улиц Пролетарской и Советской произошло ДТП. Два автомобиля столкнулись: такси Lada Granta и иномарка Ford. Об этом сообщают СМИ.
«Столкнулись Lada Granta и Ford. На месте работают спасатели. Обстоятельства и причины дорожной аварии устанавливаются», — сообщает корреспондент редакции «Область 45». На видео у обеих машин сильно поврежден перед.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в городское отделение ГАИ. «Пострадавших нет», — сообщили в ГАИ.
Ранее на проспекте Машиностроителей рядом с «Курганмашзаводом» также столкнулись две машины, тогда обошлось без пострадавших. Кроме того, ранее сообщалось о ДТП с участием Toyota Land Cruiser, которая врезалась в столб и съехала в кювет у «Синтеза» — в этом случае также никто не пострадал.
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