20 мая 2025

В жесткую аварию попали такси и Ford на курганском перекрестке. Видео

В Кургане столкнулись в ДТП такси и Ford на перекрестке Пролетарской и Советской
© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП произошло сегодня утром (архивное фото)
ДТП произошло сегодня утром (архивное фото) Фото:

В Кургане на перекрестке улиц Пролетарской и Советской произошло ДТП. Два автомобиля столкнулись: такси Lada Granta и иномарка Ford. Об этом сообщают СМИ.

«Столкнулись Lada Granta и Ford. На месте работают спасатели. Обстоятельства и причины дорожной аварии устанавливаются», — сообщает корреспондент редакции «Область 45». На видео у обеих машин сильно поврежден перед.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в городское отделение ГАИ. «Пострадавших нет», — сообщили в ГАИ.

Ранее на проспекте Машиностроителей рядом с «Курганмашзаводом» также столкнулись две машины, тогда обошлось без пострадавших. Кроме того, ранее сообщалось о ДТП с участием Toyota Land Cruiser, которая врезалась в столб и съехала в кювет у «Синтеза» — в этом случае также никто не пострадал.

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В Кургане на перекрестке улиц Пролетарской и Советской произошло ДТП. Два автомобиля столкнулись: такси Lada Granta и иномарка Ford. Об этом сообщают СМИ. «Столкнулись Lada Granta и Ford. На месте работают спасатели. Обстоятельства и причины дорожной аварии устанавливаются», — сообщает корреспондент редакции «Область 45». На видео у обеих машин сильно поврежден перед. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в городское отделение ГАИ. «Пострадавших нет», — сообщили в ГАИ. Ранее на проспекте Машиностроителей рядом с «Курганмашзаводом» также столкнулись две машины, тогда обошлось без пострадавших. Кроме того, ранее сообщалось о ДТП с участием Toyota Land Cruiser, которая врезалась в столб и съехала в кювет у «Синтеза» — в этом случае также никто не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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