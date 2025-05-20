20 мая 2025

«Курганмашзавод» возобновил производство плавающего вездехода ТМ-140. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Вездеход ТМ-140
Вездеход ТМ-140 Фото:
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Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

«Курганмашзавод» возобновляет крупносерийное производство гусеничных вездеходов ТМ-140. В 2026 году предприятие планирует выпустить не менее 40 машин и продолжит наращивать объемы выпуска. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе АО «Курганмашзавода».

«„Курганмашзавод“, входящий в холдинг „Высокоточные комплексы“ Госкорпорации Ростех, возобновляет крупносерийное производство гусеничного плавающего вездехода ТМ-140. В 2026 году предприятие планирует изготовить 40 машин и продолжит наращивать объемы выпуска. Техника будет доступна в четырех комплектациях. По желанию заказчика снегоболотоход можно оснастить дополнительным оборудованием», — сообщает завод.

Техника будет предлагаться в комплектациях: базовой с грузовой платформой, с пассажирским модулем, с модулем-мастерской и с крано-манипуляторной установкой. Вездеходы можно будет дополнительно оснастить электростанцией, мастерской для ремонтно-восстановительных работ, спасательным оборудованием и увеличенными топливными баками, что позволяет увеличить дальность хода до 870 км. Производственные мощности позволяют компании изготавливать и большее количество техники при необходимости.

В сообщении подчеркивается, что Курганмашзавод уже второй год поставляет ТМ-140 в МЧС России для оснащения арктических аварийно-спасательных центров. Вездеходы успешно прошли испытания и сейчас используются спасателями в Республике Коми, Чукотском автономном округе, Республике Саха (Якутия), Архангельской и Мурманской областях. Машина неоднократно модернизировалась: улучшались ее эксплуатационные характеристики и надежность для работы в сложных условиях северных широт.

ТМ-140 — мощный вездеход грузоподъемностью 4 тонны, способный развивать скорость до 45 км/ч на суше и до 5 км/ч на плаву. Запас хода превышает 500 км. Главное преимущество модели — отличная проходимость в труднопроходимых регионах, включая арктические условия.

Ранее URA.RU писало, что плавающие вездеходы ТМ-140, которые производит предприятие АО «Курганмашзавод», прошли испытания в экстремальных условиях в Чукотском автономном округе. Снегоболотоходы принимали участие в учениях МЧС России «Безопасная Арктика — 2025».

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«Курганмашзавод» возобновляет крупносерийное производство гусеничных вездеходов ТМ-140. В 2026 году предприятие планирует выпустить не менее 40 машин и продолжит наращивать объемы выпуска. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе АО «Курганмашзавода». «„Курганмашзавод“, входящий в холдинг „Высокоточные комплексы“ Госкорпорации Ростех, возобновляет крупносерийное производство гусеничного плавающего вездехода ТМ-140. В 2026 году предприятие планирует изготовить 40 машин и продолжит наращивать объемы выпуска. Техника будет доступна в четырех комплектациях. По желанию заказчика снегоболотоход можно оснастить дополнительным оборудованием», — сообщает завод. Техника будет предлагаться в комплектациях: базовой с грузовой платформой, с пассажирским модулем, с модулем-мастерской и с крано-манипуляторной установкой. Вездеходы можно будет дополнительно оснастить электростанцией, мастерской для ремонтно-восстановительных работ, спасательным оборудованием и увеличенными топливными баками, что позволяет увеличить дальность хода до 870 км. Производственные мощности позволяют компании изготавливать и большее количество техники при необходимости. В сообщении подчеркивается, что Курганмашзавод уже второй год поставляет ТМ-140 в МЧС России для оснащения арктических аварийно-спасательных центров. Вездеходы успешно прошли испытания и сейчас используются спасателями в Республике Коми, Чукотском автономном округе, Республике Саха (Якутия), Архангельской и Мурманской областях. Машина неоднократно модернизировалась: улучшались ее эксплуатационные характеристики и надежность для работы в сложных условиях северных широт. ТМ-140 — мощный вездеход грузоподъемностью 4 тонны, способный развивать скорость до 45 км/ч на суше и до 5 км/ч на плаву. Запас хода превышает 500 км. Главное преимущество модели — отличная проходимость в труднопроходимых регионах, включая арктические условия. Ранее URA.RU писало, что плавающие вездеходы ТМ-140, которые производит предприятие АО «Курганмашзавод», прошли испытания в экстремальных условиях в Чукотском автономном округе. Снегоболотоходы принимали участие в учениях МЧС России «Безопасная Арктика — 2025».
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