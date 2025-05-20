В пермской колонии заключенному оторвало руку

В исправительной колонии №1 в Соликамске (Пермский край) произошел тяжелый несчастный случай: осужденному оторвало руку во время работы на производстве. Об этом сообщила Государственная инспекция труда в Пермском крае в своем официальном Telegram-канале.
По данным инспекции, инцидент произошел 19 мая в цехе сублимации овощей столовой жилой зоны учреждения. «Осужденный, занимавший должность изготовителя макаронных изделий, по неустановленным пока причинам поместил правую руку в пресс-автомат для производства макарон, что привело к отрыву конечности», — уточнили в госинспекции труда.
Медицинское заключение подтвердило у пострадавшего множественную травму правого плеча, травматическую ампутацию и размозжение мягких тканей с развитием тяжелого травматического шока. Сейчас комиссия госинспекции труда ведет расследование обстоятельств происшествия, чтобы установить причины случившегося и возможные нарушения техники безопасности на производстве.
Это не первая серьезная травма, которая произошла с осужденным в пермской колонии. В 2021 году в ИК-10 заключенному оторвало голову. В момент гибели он находился на производственных работах.
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