Более полусотни машин пострадали в результате взрыва в Ставрополе. Видео

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После происшествия дворовые дороги оказались засыпаны обломками строительных материалов (архивное фото)
После происшествия дворовые дороги оказались засыпаны обломками строительных материалов (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Взрыв в жилом доме Ставрополя

В результате взрыва газа в доме Ставрополя, от разрушения конструкций и выброса обломков пострадало около 60 автомобилей, находившихся во дворе и на прилегающих дорогах. Большинство машин получили различные повреждения — от разбитых стекол до серьезных вмятин и пробоин в кузове.

«Около 60-ти машин, припаркованных у взорвавшегося дома, пострадали от упавших обломков», — пишет telegram-канал SHOT. После происшествия дворовые дороги и прилегающие территории оказались буквально засыпаны обломками бетона, кирпича и других строительных материалов.

Утром 21 мая в одном из многоквартирных домов Ставрополя произошел мощный взрыв. По предварительным данным, причиной взрыва стал утечка бытового газа в одной из квартир.

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В результате взрыва газа в доме Ставрополя, от разрушения конструкций и выброса обломков пострадало около 60 автомобилей, находившихся во дворе и на прилегающих дорогах. Большинство машин получили различные повреждения — от разбитых стекол до серьезных вмятин и пробоин в кузове. «Около 60-ти машин, припаркованных у взорвавшегося дома, пострадали от упавших обломков», — пишет telegram-канал SHOT. После происшествия дворовые дороги и прилегающие территории оказались буквально засыпаны обломками бетона, кирпича и других строительных материалов. Утром 21 мая в одном из многоквартирных домов Ставрополя произошел мощный взрыв. По предварительным данным, причиной взрыва стал утечка бытового газа в одной из квартир.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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