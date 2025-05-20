20 мая 2025

Челябинский суд не дал экс-полковнику, осужденному за госизмену, выйти по УДО

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинский облсуд «засилил» отказ в УДО бывшему полковнику Алексею Синякову
Челябинский облсуд «засилил» отказ в УДО бывшему полковнику Алексею Синякову Фото:

Челябинский облсуд оставил без изменения решение первой инстанции об отказе в условно-досрочном освобождении бывшему полковнику Алексею Синякову, осужденному за госизмену. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

«Суд оставил решение без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского облсуда. Синяков продолжит отбывать 12-летний срок в копейской колонии.

В октябре 2024 года Синяков подал ходатайство об условно-досрочном освобождении в Копейский горсуд. Но ему отказали. Тогда бывший военный подал жалобу. Но отказ «засилили».

Синяков отбывает срок с 2016 года. Московский горсуд назначил ему 12 лет лишения свободы за госизмену. Также его лишили военного звания. Детали уголовного дела скрыли от общественности. Заседания проходили в закрытом режиме.

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Челябинский облсуд оставил без изменения решение первой инстанции об отказе в условно-досрочном освобождении бывшему полковнику Алексею Синякову, осужденному за госизмену. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Суд оставил решение без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского облсуда. Синяков продолжит отбывать 12-летний срок в копейской колонии. В октябре 2024 года Синяков подал ходатайство об условно-досрочном освобождении в Копейский горсуд. Но ему отказали. Тогда бывший военный подал жалобу. Но отказ «засилили». Синяков отбывает срок с 2016 года. Московский горсуд назначил ему 12 лет лишения свободы за госизмену. Также его лишили военного звания. Детали уголовного дела скрыли от общественности. Заседания проходили в закрытом режиме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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