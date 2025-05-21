Путин назвал жителей России одной командой

Путин: вся страна сегодня у нас одна команда
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Сплоченность граждан и командная работа являются основой для успеха России
Сплоченность граждан и командная работа являются основой для успеха России Фото:

Президент России Владимир Путин подчеркнул важность единства страны для достижения общих целей. Такое заявление он сделал во время встречи с представителями добровольческих организаций в Курской области.

«Вот мы с вами — команда, и вся страна сегодня у нас одна команда», — сказал Путин на встрече. Ее ход опубликован на сайте Кремля. По словам главы государства, сплоченность граждан и командная работа являются основой для успеха России в реализации всех намеченных задач.

Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил с рабочим визитом Курскую область. В рамках визита глава государства провел встречу с представителями добровольческих объединений.

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Президент России Владимир Путин подчеркнул важность единства страны для достижения общих целей. Такое заявление он сделал во время встречи с представителями добровольческих организаций в Курской области. «Вот мы с вами — команда, и вся страна сегодня у нас одна команда», — сказал Путин на встрече. Ее ход опубликован на сайте Кремля. По словам главы государства, сплоченность граждан и командная работа являются основой для успеха России в реализации всех намеченных задач. Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил с рабочим визитом Курскую область. В рамках визита глава государства провел встречу с представителями добровольческих объединений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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