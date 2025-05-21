Путин назвал жителей России одной командой

Президент России Владимир Путин подчеркнул важность единства страны для достижения общих целей. Такое заявление он сделал во время встречи с представителями добровольческих организаций в Курской области.
«Вот мы с вами — команда, и вся страна сегодня у нас одна команда», — сказал Путин на встрече. Ее ход опубликован на сайте Кремля. По словам главы государства, сплоченность граждан и командная работа являются основой для успеха России в реализации всех намеченных задач.
Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил с рабочим визитом Курскую область. В рамках визита глава государства провел встречу с представителями добровольческих объединений.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.