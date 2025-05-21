Беспилотники ВСУ повредили Болховский завод в Орловской области

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Сразу после атаки БПЛА начались работы по ликвидации последствий
Сразу после атаки БПЛА начались работы по ликвидации последствий Фото:

В результате атаки беспилотников на Болхов Орловской области были повреждены несколько частных жилых домов, а также здание Болховского завода полупроводниковых приборов. Об этом сообщает губернатор Орловской области Андрей Клычков.

«Получили повреждения несколько частных жилых домов и здание Болховского завода полупроводниковых приборов», — пишет Клычков в своем telegram-канале. Сразу после атаки на местах происшествий начались работы по ликвидации последствий. В результате атаки никто не пострадал.

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В результате атаки беспилотников на Болхов Орловской области были повреждены несколько частных жилых домов, а также здание Болховского завода полупроводниковых приборов. Об этом сообщает губернатор Орловской области Андрей Клычков. «Получили повреждения несколько частных жилых домов и здание Болховского завода полупроводниковых приборов», — пишет Клычков в своем telegram-канале. Сразу после атаки на местах происшествий начались работы по ликвидации последствий. В результате атаки никто не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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