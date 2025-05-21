Беспилотники ВСУ повредили Болховский завод в Орловской области

В результате атаки беспилотников на Болхов Орловской области были повреждены несколько частных жилых домов, а также здание Болховского завода полупроводниковых приборов. Об этом сообщает губернатор Орловской области Андрей Клычков.
«Получили повреждения несколько частных жилых домов и здание Болховского завода полупроводниковых приборов», — пишет Клычков в своем telegram-канале. Сразу после атаки на местах происшествий начались работы по ликвидации последствий. В результате атаки никто не пострадал.
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