От взрыва в жилом доме в Ставрополе снесло этаж: что известно о ЧП

В многоквартирном доме по улице Тухачевского в Ставрополе прогремел взрыв бытового газа, сопровождавшийся пожаром. Инцидент произошел утром 21 мая в квартире на верхнем этаже. По последним данным, пострадали три человека, в том числе ребенок. Власти региона уже начали расследование происшествия, а прокуратура приступила к проверке исполнения законодательства в жилищно-коммунальной сфере — подробнее в материале URA.RU.
Первые сообщения о взрыве в Ставрополе
Утром 21 мая жители Ставрополя услышали мощный хлопок — в многоэтажном доме по улице Тухачевского, 30/8 произошел взрыв бытового газа. Эпицентром происшествия стала квартира на верхнем этаже. После взрыва в здании начался пожар, который оперативные службы быстро локализовали и потушили.
О случившемся в своем telegram-канале сообщил мэр Ставрополя Иван Ульянченко. Он подтвердил, что в результате происшествия пострадала женщина, которую доставили в медицинское учреждение. Глава города также отметил, что ситуация находится под его личным контролем.
В целях безопасности жилой дом был полностью отключен от коммуникаций — электричества, газа и водоснабжения. Территория вокруг пострадавшего здания оцеплена, а доступ к месту происшествия ограничен.
Хронология событий после взрыва в Ставрополе
После первых сообщений о происшествии развитие ситуации можно проследить по хронологии:
10:13 — По информации очевидцев, в результате взрыва пострадали как минимум два человека: 31-летняя женщина с травмой ноги и 10-летний ребенок. У обоих предварительно диагностированы черепно-мозговые травмы.
10:15 — Здание полностью обесточено, прекращена подача газа и воды. Согласно предварительным данным, причиной взрыва стал бытовой газ.
10:17 — Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что пожар локализован.
10:20 — Глава города Ставрополя Иван Ульянченко прибыл на место происшествия и взял ситуацию под личный контроль.
10:23 — В сети появились первые фотографии разрушенных квартир, демонстрирующие масштаб ущерба от взрыва.
10:30 — Стало известно, что в результате ударной волны и разлета обломков повреждения получили пять этажей соседнего жилого здания. В стене образовалось отверстие, разрушены ограждения на двух балконах, а в семи квартирах выбиты оконные стекла.
10:31 — От взрыва пострадало около 60 автомобилей, припаркованных у многоэтажки. На них упали обломки конструкций здания.
10:35 — Началась прокурорская проверка по факту взрыва. На месте ЧП работу правоохранительных органов координирует прокурор Промышленного района города Ставрополя Александр Ряхин.
10:49 — По предварительным данным, в результате взрыва повреждены около 12 квартир.
10:50 — Губернатор края сообщил, что количество пострадавших увеличилось до трех человек.
11:08 — По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статьям 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
11:11 — На месте взрыва работает следственно-оперативная группа. Также выехал исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК России по краю В.С. Хорольский.
11:43 — По словам очевидцев, территория дома оцеплена, доступ к месту ЧП ограничен.
Информация о пострадавших
Первоначально сообщалось, что в результате взрыва пострадала одна женщина. Как проинформировал Минздрав Ставропольского края, ее состояние оценивалось как средней тяжести. Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая помощь.
Однако позже стало известно, что количество пострадавших увеличилось до трех. За амбулаторной помощью обратились еще два человека, среди которых есть ребенок.
По данным регионального Минздрава, их состояние оценивается как удовлетворительное. По предварительной информации оперативных служб, погибших в результате происшествия нет.
Реакция властей и расследование
Прокуратура Ставропольского края начала проверку по факту взрыва. В ходе проверки будет дана оценка исполнения требований законодательства в жилищно-коммунальной сфере, в том числе при техническом обслуживании газового оборудования. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Следственный отдел по Промышленному району города Ставрополя СУ СКР по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по факту хлопка бытового газа. Дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных статьями 167 (умышленные уничтожение или повреждение имущества) и 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Следователи провели осмотр места происшествия и проводят необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые экспертизы.
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