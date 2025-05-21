В Ставрополе утром 21 мая произошел взрыв, предположительно, бытового газа в многоквартирном доме. Жильцы соседних домов услышали громкий хлопок и сигнал газового датчика, после чего быстро приехали спасатели. От ударной волны выбило стекла в соседних зданиях, а в квартирах подлетела мебель, рассказали URA.RU очевидцы.
«Я в момент взрыва находилась как раз на кухне с видом на дом. Очень громко. Пищало как при газе, службы приехали в течение пары минут», — рассказала URA.RU жительница дома напротив.
Другая женщина сообщила, что окна от взрыва выбило даже в соседнем дворе. «Стекла лопнули даже у нас», — написала она в комментариях к одному из постов с инцидентом. Женщина добавила, что взрыв произошел около семи утра. От него у нее подбросило кровать. Очевидец взрыва Александр рассказал URA.RU, что сейчас дом обесточен, к нему никого не пускают.
По последним данным, пострадали три человека, включая ребенка. Женщина госпитализирована в состоянии средней тяжести. Власти начали проверку и обследование дома для дальнейшего восстановления.
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