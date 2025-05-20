Тюменские водители встали в пробки на объездной дороге. Такие данные передает сервис 2ГИС. Три участка дороги оказались скованы километровыми транспортными заторами.
«Ситуация с пробками в Тюмени на 13:00 21 мая. Пробки обнаружены на улице Федюнинского и Закалужской. Аналогичные транспортные проблемы присутствуют на развязке на Московском тракте. Общий уровень пробок в Тюмени оценивается на четыре балла», — отмечено на сервисе.
Пробка на Федюнинского растянулась на 1,2 километра, а на Закалужской — на 1,4 километра. Что касается Московского тракта, то здесь транспортный затор не превышает 850 метров.
Ранее аналогичные заторы на выездах из Тюмени фиксировались в преддверии майских праздников, когда большое количество дачников направлялось за город. Тогда пробки на улице Федюнинского достигали трех километров, а также затруднено было движение на Червишевском и Московском трактах.
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