20 мая 2025

Тюменцы встали в километровых пробках на объездной. Карта

Пробки образовались на улицах Федюнинского и Закалужской в Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
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Объездную в Тюмени сковали пробку
Объездную в Тюмени сковали пробку Фото:

Тюменские водители встали в пробки на объездной дороге. Такие данные передает сервис 2ГИС. Три участка дороги оказались скованы километровыми транспортными заторами. 

«Ситуация с пробками в Тюмени на 13:00 21 мая. Пробки обнаружены на улице Федюнинского и Закалужской. Аналогичные транспортные проблемы присутствуют на развязке на Московском тракте. Общий уровень пробок в Тюмени оценивается на четыре балла», — отмечено на сервисе.

Пробка на Федюнинского растянулась на 1,2 километра, а на Закалужской — на 1,4 километра. Что касается Московского тракта, то здесь транспортный затор не превышает 850 метров. 

Ранее аналогичные заторы на выездах из Тюмени фиксировались в преддверии майских праздников, когда большое количество дачников направлялось за город. Тогда пробки на улице Федюнинского достигали трех километров, а также затруднено было движение на Червишевском и Московском трактах.

Карта пробок в Тюмени
Карта пробок в Тюмени
Фото:

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Тюменские водители встали в пробки на объездной дороге. Такие данные передает сервис 2ГИС. Три участка дороги оказались скованы километровыми транспортными заторами.  «Ситуация с пробками в Тюмени на 13:00 21 мая. Пробки обнаружены на улице Федюнинского и Закалужской. Аналогичные транспортные проблемы присутствуют на развязке на Московском тракте. Общий уровень пробок в Тюмени оценивается на четыре балла», — отмечено на сервисе. Пробка на Федюнинского растянулась на 1,2 километра, а на Закалужской — на 1,4 километра. Что касается Московского тракта, то здесь транспортный затор не превышает 850 метров.  Ранее аналогичные заторы на выездах из Тюмени фиксировались в преддверии майских праздников, когда большое количество дачников направлялось за город. Тогда пробки на улице Федюнинского достигали трех километров, а также затруднено было движение на Червишевском и Московском трактах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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