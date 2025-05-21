Губернатор Ставрополья велел восстановить поврежденный взрывом дом за две недели

Восстановить взорвавшийся жилой дом за две недели. Такую задачу поручил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Об этом он сообщил после совещания с руководителями краевых министерств и служб.
«Поставил срок две недели на восстановление дома. Пострадали пять квартир. Взрывом повреждено остекление и в соседнем доме. Эти последствия должны быть оперативно устранены», — написал он в своем telegram-канале.
Владимиров поставил задачу завершить обследование конструкций дома на предмет их безопасности и пригодности для проживания. Также он сообщил, что для жителей подъезда, где произошло ЧП, организовано временное размещение.
Он добавил, что в результате взрыва газа в доме на улице Тухачевского в Ставрополе пострадали несколько человек, одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. «Троим пострадавшим оказывается помощь. Вопрос на контроле», — написал он.
Напомним, в одной из многоэтажек Ставрополя утром прогремел взрыв. В результате был полностью разрушен один из этажей здания и повреждены припаркованные рядом автомобили. Пожар был локализован в кратчайшие сроки. URA.RU вело онлайн-трансляцию происшествия.
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