Губернатор Ставрополья велел восстановить поврежденный взрывом дом за две недели

Губернатор Ставрополья: поставил срок две недели на восстановление дома
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Губернатор Ставрополья рассказал, когда восстановят взорвавшийся дом
Губернатор Ставрополья рассказал, когда восстановят взорвавшийся дом Фото:
новость из сюжета
Взрыв в жилом доме Ставрополя

Восстановить взорвавшийся жилой дом за две недели. Такую задачу поручил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Об этом он сообщил после совещания с руководителями краевых министерств и служб.

«Поставил срок две недели на восстановление дома. Пострадали пять квартир. Взрывом повреждено остекление и в соседнем доме. Эти последствия должны быть оперативно устранены», — написал он в своем telegram-канале.

Владимиров поставил задачу завершить обследование конструкций дома на предмет их безопасности и пригодности для проживания. Также он сообщил, что для жителей подъезда, где произошло ЧП, организовано временное размещение.

Он добавил, что в результате взрыва газа в доме на улице Тухачевского в Ставрополе пострадали несколько человек, одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. «Троим пострадавшим оказывается помощь. Вопрос на контроле», — написал он.

Напомним, в одной из многоэтажек Ставрополя утром прогремел взрыв. В результате был полностью разрушен один из этажей здания и повреждены припаркованные рядом автомобили. Пожар был локализован в кратчайшие сроки. URA.RU вело онлайн-трансляцию происшествия.

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Восстановить взорвавшийся жилой дом за две недели. Такую задачу поручил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Об этом он сообщил после совещания с руководителями краевых министерств и служб. «Поставил срок две недели на восстановление дома. Пострадали пять квартир. Взрывом повреждено остекление и в соседнем доме. Эти последствия должны быть оперативно устранены», — написал он в своем telegram-канале. Владимиров поставил задачу завершить обследование конструкций дома на предмет их безопасности и пригодности для проживания. Также он сообщил, что для жителей подъезда, где произошло ЧП, организовано временное размещение. Он добавил, что в результате взрыва газа в доме на улице Тухачевского в Ставрополе пострадали несколько человек, одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. «Троим пострадавшим оказывается помощь. Вопрос на контроле», — написал он. Напомним, в одной из многоэтажек Ставрополя утром прогремел взрыв. В результате был полностью разрушен один из этажей здания и повреждены припаркованные рядом автомобили. Пожар был локализован в кратчайшие сроки. URA.RU вело онлайн-трансляцию происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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