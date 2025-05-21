Cadena SER: бывшего советника Януковича застрелили в предместье Мадрида

Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов был убит утром 21 мая в Посуэло-де-Аларкон, пригороде Мадрида, у ворот Американской школы. Об этом сообщило радио Cadena SER.
«По данным SER, жертвой стал Андрей Портнов, бывший советник Януковича», — говорится в сообщении издания. Около 9:15 утра неизвестный на мотоцикле открыл огонь по Портнову, когда тот, предположительно, приехал к школе. Жертва получила пять огнестрельных ранений. Прибывшие медики SUMMA 112 констатировали смерть на месте.
Как сообщают в полиции Мадрида, у входа в учебное заведение потерпевшего поджидал мужчина на мотоцикле. Когда Портнов подъехал, злоумышленник произвел в него выстрел, после чего покинул место происшествия. Аналогичный способ совершения преступления был зафиксирован в 2018 году у здания другой школы в Посуэло-де-Аларкон — Британского совета, где также был убит мужчина.
На данный момент не исключается ни одна из версий, опрошенные источники полагают, что произошедшее может быть связано с разборками между отдельными лицами или группами. На место инцидента были направлены сотрудники судебно-медицинской полиции, а также следователи пятого отдела по расследованию убийств. Им поручено проведение необходимых мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.
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