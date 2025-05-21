Челябинская управляющая компания сделала перерасчет на 5,3 млн за капремонт

В Челябинске управляющая компания (УК) ООО «Голос.Челябинск» сделала перерасчет за капитальный ремонт жителям дома № 22 по улице Бейвеля на сумму около 5,3 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры. В УК пояснили, что действовали в рамках правовых норм, и напомнили, что средства фонда капремонта защищены законом.
«Управляющая компания (УК) ООО „Голос.Челябинск“ произвела перерасчет жителям дома за капитальный ремонт. Общая сумма на более 100 квартир составила 5,3 миллиона рублей», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Платежи начислялись с марта 2017-го по июнь 2019 года. Но по закону установлена обязанность уплаты платежей спустя восемь месяцев после включения дома в региональную программу, то есть в данном случае с июля 2019 года.
УК ООО «Голос.Челябинск» действовала исключительно в рамках установленных правовых норм, а средства фонда капремонта защищены законом. УК не имеет право ими распоряжаться, а проводит лишь начисление, пояснили URA.RU в компании. «Мы не имеем права распоряжаться ими или изменять правила начисления взносов. Наша роль ограничена операционным сопровождением — своевременным сбором и перечислением средств на специальный счет», — пояснили в УК.
Важный аспект, что первоначально не было четких указаний о дате начала начислений, что создавало сложности. После судебного решения вопрос был частично решен — установлена конкретная дата старта взносов. Но механизм перерасчета требовал дополнительного регулирования.
Поскольку списание средств с фонда капремонта не находится в компетенции управляющей компании, для решения вопросов перерасчета потребовалось привлечение органов прокуратуры. Совместные усилия упростили процедуру и сделали ее более прозрачной. В дальнейшем собственники квартир, которых обслуживает УК «Голос.Челябинск», по всем вопросам могут обратиться в компанию, где им помогут подготовить документы для урегулирования спорных ситуаций в короткие сроки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!