В Челябинске ФСБ разоблачила хакеров, пытавшихся взломать корпорацию и банк

© Служба новостей «URA.RU»
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Одного из хакеров отправили на условный срок, во второму следствие продолжается
Одного из хакеров отправили на условный срок, во второму следствие продолжается Фото:

В Челябинске сотрудники УФСБ по региону разоблачили двух хакеров. Один из них взломал систему крупной компании, второй — хотел «хакнуть» банк. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, первый уже приговорен к условному сроку, следствие по делу второго продолжается.

«Задержанный, используя вредоносную компьютерную программу, получил неправомерный доступ к личным данным аккаунтов пользователей коммерческой организации в целях личного использования их лицевых счетов. На основании представленных УФСБ результатов оперативно-разыскной деятельности следственный орган ГУ МВД по Челябинской области возбудил и расследовал уголовное дело. Судебная инстанция назначила злоумышленнику наказание в виде лишения свободы сроком на четыре с половиной года условно», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

Второй из хакеров пытался взломать систему банка. Но также был задержан. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, в его отношении возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.272.1 УК РФ (незаконные использование и передача, сбор и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные, а равно создание и обеспечение функционирования информационных ресурсов, предназначенных для ее незаконных хранения и распространения). Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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В Челябинске сотрудники УФСБ по региону разоблачили двух хакеров. Один из них взломал систему крупной компании, второй — хотел «хакнуть» банк. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, первый уже приговорен к условному сроку, следствие по делу второго продолжается. «Задержанный, используя вредоносную компьютерную программу, получил неправомерный доступ к личным данным аккаунтов пользователей коммерческой организации в целях личного использования их лицевых счетов. На основании представленных УФСБ результатов оперативно-разыскной деятельности следственный орган ГУ МВД по Челябинской области возбудил и расследовал уголовное дело. Судебная инстанция назначила злоумышленнику наказание в виде лишения свободы сроком на четыре с половиной года условно», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. Второй из хакеров пытался взломать систему банка. Но также был задержан. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, в его отношении возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.272.1 УК РФ (незаконные использование и передача, сбор и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные, а равно создание и обеспечение функционирования информационных ресурсов, предназначенных для ее незаконных хранения и распространения). Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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