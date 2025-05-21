«Короли камбэков»: путь челябинского «Трактора» к серебряным медалям Кубка Гагарина. Фото

ХК «Трактор» проиграл в финале Кубка Гагарина, завоевав серебряные медали

22 мая 2025 в 00:34 Размер текста - 17 +

ХК «Трактор» выдал один из лучших сезонов в истории КХЛ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский ХК «Трактор» второй раз в истории завоевал серебряные медали плей-офф Кубка Гагарина. В финале они в пятиматчевом противостоянии уступили ярославскому «Локомотиву» (счет в серии 4:1 в пользу ярославцев). При этом многие ждали камбэка: по ходу плей-офф «Трактор» не раз показывал характер, вытягивая, казалось, безнадежные матчи. Как челябинцы стали самой узнаваемой командой в лиге — в материале URA.RU. Серия с ХК «Адмирал» Начало плей-офф для «Трактора» не задалось: в первом матче после первого периода команда уступала «Адмиралу» из Владивостока 0:2. Во второй двадцатиминутке «холодный душ» для челябинцев продолжился — «моряки» забросили третью. А далее началась большая погоня. В течение пяти минут «Трактор» сократил отставание до минимума. Но сравнять счет в итоге не получилось. Первый матч закончился с минимальным разрывом 5:4 в пользу «Адмирала». Челябинцы начали серию с ХК «Адмирал» не слишком удачно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Второй матч серии команды играли более осторожно. В основное время они лишь по разу поразили ворота друг друга. Причем, челябинцам вновь пришлось догонять. А в овертайме Артем Блажиевский принес «Трактору» победу, и он сравнял счет в серии. Третий матч серии «Трактор» вновь начал неудачно: проигрывали 0:2 после первого периода. Во втором игровом отрезке команда сравняла счет, но «моряки» вновь вышли вперед. В начале третьей двадцатиминутки Семен Дер-Аргучинцев завершил погоню, игра перешла в овертайм при счете 3:3. В дополнительное время команда из Владивостока оказалась сильнее. «Трактор» вновь оказался позади в серии. В четвертом матче команды устроили настоящую перестрелку. «Трактор» снова пропустил первым, но достаточно быстро выровнял ситуацию. Главным отрезком матча стал второй период. В нем челябинцы забросили четыре шайбы. В третьей двадцатиминутке они уверенно довели дело до победы. Пятый матч можно уверенно назвать матчем жизни для «Трактора». После двух периодов команда проигрывала 0:4. Многие ждали, что «Адмирал» вновь выйдет вперед в серии. Но третий период челябинцев вошел в историю хоккея. В течение периода они отыгрались, а в овертайме вырвали победу. К шестому матчу «Трактор» подходил в приподнятом расположении духа. Команда смогла оставить свои ворота в неприкосновенности. При этом челябинцы дважды поразили створ соперника. Матч закончился со счетом 2:0. «Трактор» в упорной борьбе закрыл серию с «Адмиралом» со счетом 4:2. Серия с ХК «Динамо Минск» Первый матч серии с минчанами закончился самым настоящим сумасшествием: два периода команды сыграли без забитых шайб. За семь с половиной минут до конца матча «трактористы» наконец открыли счет. Но удержать победный счет не смогли. Более того, минчане вышли вперед. Но на последней минуте матча слово взяли лидеры «Трактора». За 54 секунды до конца матча Максим Шабанов сравнял счет, буквально в следующей атаке Виталий Кравцов вывел челябинцев вперед, интригу убил бросок Артема Блажиевского по пустым воротам. Трактор выиграл 4:2, забив три шайбы за 22 секунды. Во втором матче серии челябинцы вновь показали несгибаемый характер и волю к победе. В начале второго периода команда проигрывала 0:3. Большинство экспертов, хоть и держали в голове камбэк с 0:4 в серии с «Адмиралом», не слишком надеялись, что «Трактор» выберется из ситуации. Болельщики же, как и полагается, верили в команду, и она их не подвела, вновь разрушив все шаблоны. За второй период «черно-белые» выровняли ситуацию. А в овертайме вырвали победу. Серия переехала в Минск со счетом 2:0 в пользу Челябинска. «Трактор» не оставил шансов «Динамо Минск» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В третьем матче «Трактор» получил хороший урок. Челябинцы потеряли концентрацию и пропустили восемь шайб за матч. Надо было оставить игру позади, собраться и выйти на следующий матч в своей лучшей форме. В четвертом матче минчане очень хотели сравнять счет в серии. Но в игру лучше вошел «Трактор». Уже на четвертой минуте матча Логан Дэй открыл счет. Но еще до завершения первого игрового отрезка «Динамо» сравняло счет, а во втором периоде даже вышло вперед. «Трактору» вновь предстояло отыгрываться, и с этой задачей команда справилась на отлично. Голы Андрея Светлакова и Чарльза Робинсона поставили минчан на грань вылета из розыгрыша Кубка Гагарина. В пятом матче, как и в первом, зрителям на арене «Трактор» пришлось ждать голов до третьего периода. Счет на второй минуте заключительного отрезка открыли челябинцы. Через пару минут они упрочили преимущество. Но уверенно забрать матч у них не вышло. Пропустив за 10 минут до конца, они подарили болельщикам валидольную концовку. Точку в матче поставил Виталий Кравцов, забив в пустые ворота. Счет в серии стал 4:2. «Трактор» отправился в полуфинал. Серия с ХК «Динамо Москва» В первом матче со столичным «Динамо» челябинцы вновь подтвердили прицепившееся звание «королей камбэков». К началу второго периода команда Бенуа Гру проигрывала при домашних трибунах со счетом 0:2. Но в течение игрового отрезка смогла не только догнать москвичей, но и выйти вперед. В третьем периоде команды отличились по разу. Матч закончился со счетом 4:3 в пользу челябинцев. Во втором матче команды устроили «качели». Челябинцы выходили вперед, москвичи догоняли. В начале третьего периода Семен Дер-Аргучинцев забросил победную шайбу. Третий матч проходил в Москве. Он стал одним из самых длительных в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина. Команды выявили победителя лишь во втором овертайме. По ходу матча «Трактор» дважды сравнивал счет в матче. Точку же поставил Максим Шабанов. Московское «Динамо» второй раз за два сезона пострадало от «Трактора» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU К четвертому матчу права на ошибку у динамовцев не осталось. Им необходимо было выигрывать, чтобы остаться в серии. Но сделать это было не просто. Даже ведя 2:0 по ходу игры, они чувствовали, что в любой момент могут упустить матч из рук. «Трактор» давил и пытался сравнять счет. Но все, что удалось сделать — забить одну шайбу. Серия вернулась в Челябинск. Пятый матч проходил при домашних трибунах «Трактора». Но начало вновь не получилось: пропустили первыми. Во втором периоде команда перестроилась, выдав огненный отрезок с тремя забитыми шайбами. В третьем периоде уже «Динамо» совершило небольшое чудо, сравняв счет. Все ждали, что исход серии решится в овертайме. Но за полторы минуты до конца третьего игрового отрезка Максим Шабанов вывел челябинцев вперед. Серия завершилась со счетом 4:1 в пользу «Трактор». Команда впервые за 12 лет попала в финал Кубка Гагарина. Финальная серия с ХК «Локомотив» Серия, в отличие от всех предыдущих, началась для «Трактора» в логове соперника — на «Арене 2000» в Ярославле. Первые два периода прошли без голов. А потом челябинцы «взорвались»: с разницей в 13 секунд отличились Максим Шабанов и Александр Кадейкин. Случившееся отправило в нокдаун команду Игоря Никитина. Ярославцы пытались вернуться в игру, но все, что им удалось, это отыграть одну шайбу. Челябинцы повели в серии. Ко второму матчу «Локомотив», видимо, осознал, что на кону стоит Кубок Гагарина. Они вернулись к привычной для себя стратегии: грамотная защита и колющие атаки, форчек и наложение. Но счет открыли челябинцы. Когда команда играла в меньшинстве, Бадди Робинсон воспользовался ошибкой «железнодорожников», убежал один на один с вратарем и забил. Болельщики до конца верили в команду Фото: Вадим Ахметов © URA.RU К сожалению, продолжить атакующий порыв у челябинцев не получилось. Если быть точнее, ярославцы им этого не позволили. Они буквально начали крушить «Трактор» на каждом участке поля. Игра закончилась со счетом 4:1 в пользу «Локомотива». Серия переехала в Челябинск с равным счетом. В третьей и четвертой играх шайба упорно не хотела идти в ворота железнодорожников. Стоит отдать должное их защите. Оба домашних матча «Трактор» проиграл. Каждый раз челябинцы пытались вернуться в игру, создать интригу, сравнять счет. И им всегда почти это удавалось — не хватало буквально последнего шага в завершающей стадии атаки. Но ярославцы держали оборону и заканчивали матчи, поражая уже пустые ворота. Установка на пятый матч была «выйти и умереть, но победить». Счет же открыли ярославцы. «Трактор» предпринимал множество попыток отыграться. Но атаки разбивались об оборону железнодорожников. Лишь за семь минут до конца третьего периода Стивен Кэмпфер смог «распечатать» ворота соперника, переведя матч в овертайм. В нем удачливее оказался «Локомотив». Золотой гол для Ярославля забил уроженец Челябинска Максим Шалунов. Плей-офф сезона 2024/2025 стал вторым в истории «Трактора», когда команда дошла до финала Кубка Гагарина. В первый раз челябинцы боролись за главный трофей лиги в сезоне 2012/2013. Тогда в шестиматчевом противостоянии они проиграли московскому «Динамо». Челябинцы верят в команду и ждут побед в следующем сезоне КХЛ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский ХК «Трактор» второй раз в истории завоевал серебряные медали плей-офф Кубка Гагарина. В финале они в пятиматчевом противостоянии уступили ярославскому «Локомотиву» (счет в серии 4:1 в пользу ярославцев). При этом многие ждали камбэка: по ходу плей-офф «Трактор» не раз показывал характер, вытягивая, казалось, безнадежные матчи. Как челябинцы стали самой узнаваемой командой в лиге — в материале URA.RU. Начало плей-офф для «Трактора» не задалось: в первом матче после первого периода команда уступала «Адмиралу» из Владивостока 0:2. Во второй двадцатиминутке «холодный душ» для челябинцев продолжился — «моряки» забросили третью. А далее началась большая погоня. В течение пяти минут «Трактор» сократил отставание до минимума. Но сравнять счет в итоге не получилось. Первый матч закончился с минимальным разрывом 5:4 в пользу «Адмирала». Второй матч серии команды играли более осторожно. В основное время они лишь по разу поразили ворота друг друга. Причем, челябинцам вновь пришлось догонять. А в овертайме Артем Блажиевский принес «Трактору» победу, и он сравнял счет в серии. Третий матч серии «Трактор» вновь начал неудачно: проигрывали 0:2 после первого периода. Во втором игровом отрезке команда сравняла счет, но «моряки» вновь вышли вперед. В начале третьей двадцатиминутки Семен Дер-Аргучинцев завершил погоню, игра перешла в овертайм при счете 3:3. В дополнительное время команда из Владивостока оказалась сильнее. «Трактор» вновь оказался позади в серии. В четвертом матче команды устроили настоящую перестрелку. «Трактор» снова пропустил первым, но достаточно быстро выровнял ситуацию. Главным отрезком матча стал второй период. В нем челябинцы забросили четыре шайбы. В третьей двадцатиминутке они уверенно довели дело до победы. Пятый матч можно уверенно назвать матчем жизни для «Трактора». После двух периодов команда проигрывала 0:4. Многие ждали, что «Адмирал» вновь выйдет вперед в серии. Но третий период челябинцев вошел в историю хоккея. В течение периода они отыгрались, а в овертайме вырвали победу. К шестому матчу «Трактор» подходил в приподнятом расположении духа. Команда смогла оставить свои ворота в неприкосновенности. При этом челябинцы дважды поразили створ соперника. Матч закончился со счетом 2:0. «Трактор» в упорной борьбе закрыл серию с «Адмиралом» со счетом 4:2. Первый матч серии с минчанами закончился самым настоящим сумасшествием: два периода команды сыграли без забитых шайб. За семь с половиной минут до конца матча «трактористы» наконец открыли счет. Но удержать победный счет не смогли. Более того, минчане вышли вперед. Но на последней минуте матча слово взяли лидеры «Трактора». За 54 секунды до конца матча Максим Шабанов сравнял счет, буквально в следующей атаке Виталий Кравцов вывел челябинцев вперед, интригу убил бросок Артема Блажиевского по пустым воротам. Трактор выиграл 4:2, забив три шайбы за 22 секунды. Во втором матче серии челябинцы вновь показали несгибаемый характер и волю к победе. В начале второго периода команда проигрывала 0:3. Большинство экспертов, хоть и держали в голове камбэк с 0:4 в серии с «Адмиралом», не слишком надеялись, что «Трактор» выберется из ситуации. Болельщики же, как и полагается, верили в команду, и она их не подвела, вновь разрушив все шаблоны. За второй период «черно-белые» выровняли ситуацию. А в овертайме вырвали победу. Серия переехала в Минск со счетом 2:0 в пользу Челябинска. В третьем матче «Трактор» получил хороший урок. Челябинцы потеряли концентрацию и пропустили восемь шайб за матч. Надо было оставить игру позади, собраться и выйти на следующий матч в своей лучшей форме. В четвертом матче минчане очень хотели сравнять счет в серии. Но в игру лучше вошел «Трактор». Уже на четвертой минуте матча Логан Дэй открыл счет. Но еще до завершения первого игрового отрезка «Динамо» сравняло счет, а во втором периоде даже вышло вперед. «Трактору» вновь предстояло отыгрываться, и с этой задачей команда справилась на отлично. Голы Андрея Светлакова и Чарльза Робинсона поставили минчан на грань вылета из розыгрыша Кубка Гагарина. В пятом матче, как и в первом, зрителям на арене «Трактор» пришлось ждать голов до третьего периода. Счет на второй минуте заключительного отрезка открыли челябинцы. Через пару минут они упрочили преимущество. Но уверенно забрать матч у них не вышло. Пропустив за 10 минут до конца, они подарили болельщикам валидольную концовку. Точку в матче поставил Виталий Кравцов, забив в пустые ворота. Счет в серии стал 4:2. «Трактор» отправился в полуфинал. В первом матче со столичным «Динамо» челябинцы вновь подтвердили прицепившееся звание «королей камбэков». К началу второго периода команда Бенуа Гру проигрывала при домашних трибунах со счетом 0:2. Но в течение игрового отрезка смогла не только догнать москвичей, но и выйти вперед. В третьем периоде команды отличились по разу. Матч закончился со счетом 4:3 в пользу челябинцев. Во втором матче команды устроили «качели». Челябинцы выходили вперед, москвичи догоняли. В начале третьего периода Семен Дер-Аргучинцев забросил победную шайбу. Третий матч проходил в Москве. Он стал одним из самых длительных в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина. Команды выявили победителя лишь во втором овертайме. По ходу матча «Трактор» дважды сравнивал счет в матче. Точку же поставил Максим Шабанов. К четвертому матчу права на ошибку у динамовцев не осталось. Им необходимо было выигрывать, чтобы остаться в серии. Но сделать это было не просто. Даже ведя 2:0 по ходу игры, они чувствовали, что в любой момент могут упустить матч из рук. «Трактор» давил и пытался сравнять счет. Но все, что удалось сделать — забить одну шайбу. Серия вернулась в Челябинск. Пятый матч проходил при домашних трибунах «Трактора». Но начало вновь не получилось: пропустили первыми. Во втором периоде команда перестроилась, выдав огненный отрезок с тремя забитыми шайбами. В третьем периоде уже «Динамо» совершило небольшое чудо, сравняв счет. Все ждали, что исход серии решится в овертайме. Но за полторы минуты до конца третьего игрового отрезка Максим Шабанов вывел челябинцев вперед. Серия завершилась со счетом 4:1 в пользу «Трактор». Команда впервые за 12 лет попала в финал Кубка Гагарина. Серия, в отличие от всех предыдущих, началась для «Трактора» в логове соперника — на «Арене 2000» в Ярославле. Первые два периода прошли без голов. А потом челябинцы «взорвались»: с разницей в 13 секунд отличились Максим Шабанов и Александр Кадейкин. Случившееся отправило в нокдаун команду Игоря Никитина. Ярославцы пытались вернуться в игру, но все, что им удалось, это отыграть одну шайбу. Челябинцы повели в серии. Ко второму матчу «Локомотив», видимо, осознал, что на кону стоит Кубок Гагарина. Они вернулись к привычной для себя стратегии: грамотная защита и колющие атаки, форчек и наложение. Но счет открыли челябинцы. Когда команда играла в меньшинстве, Бадди Робинсон воспользовался ошибкой «железнодорожников», убежал один на один с вратарем и забил. К сожалению, продолжить атакующий порыв у челябинцев не получилось. Если быть точнее, ярославцы им этого не позволили. Они буквально начали крушить «Трактор» на каждом участке поля. Игра закончилась со счетом 4:1 в пользу «Локомотива». Серия переехала в Челябинск с равным счетом. В третьей и четвертой играх шайба упорно не хотела идти в ворота железнодорожников. Стоит отдать должное их защите. Оба домашних матча «Трактор» проиграл. Каждый раз челябинцы пытались вернуться в игру, создать интригу, сравнять счет. И им всегда почти это удавалось — не хватало буквально последнего шага в завершающей стадии атаки. Но ярославцы держали оборону и заканчивали матчи, поражая уже пустые ворота. Установка на пятый матч была «выйти и умереть, но победить». Счет же открыли ярославцы. «Трактор» предпринимал множество попыток отыграться. Но атаки разбивались об оборону железнодорожников. Лишь за семь минут до конца третьего периода Стивен Кэмпфер смог «распечатать» ворота соперника, переведя матч в овертайм. В нем удачливее оказался «Локомотив». Золотой гол для Ярославля забил уроженец Челябинска Максим Шалунов. Плей-офф сезона 2024/2025 стал вторым в истории «Трактора», когда команда дошла до финала Кубка Гагарина. В первый раз челябинцы боролись за главный трофей лиги в сезоне 2012/2013. Тогда в шестиматчевом противостоянии они проиграли московскому «Динамо». Челябинцы верят в команду и ждут побед в следующем сезоне КХЛ.